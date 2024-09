Andrés Fassi fulminó a Chiqui Tapia tras el escándalo en Copa Argentina: «No jugués con Talleres»

El partido entre Boca y Talleres por Copa Argentina trascendió principalmente por las polémicas. No solo por lo ocurrido dentro del campo de juego, sino por los cruces después del encuentro. Andrés Fassi y Andrés Merlos se cruzaron en la zona de vestuarios y hasta se llegó a denunciar amenazas con armas de fuego. Este lunes, el presidente del elenco cordobés rompió el silencio, dio su versión de los hechos y apuntó contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El presidente de Talleres utilizó la sala de conferencias del club para dar su versión de los hechos ante los medios pero se dirigió principalmente contra la máxima autoridad de la AFA.

“Chiqui Tapia, te vengo pidiendo hace más de año y medio a juntarnos. Me fui un domingo y no me recibiste. Tampoco me recibiste ni el lunes ni el martes. Y el miércoles me tuve que volver a Córdoba. No solo no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto, que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación. Chiqui, no jugués con Talleres«, sentenció Fassi.

Además, criticó los aportes económicos de la entidad madre del fútbol argentino: «Qué vergüenza me da cuando recibo mes a mes con el aporte que nos dan los derechos televisivos. Chile o Perú duplican lo que cobramos en el fútbol argentino».

🗣️ "CHIQUI TAPIA, NO JUGUÉS MÁS CON TALLERES"



🎙️ Andrés Fassi, presidente de la T, apuntó contra Chiqui Tapia tras el escándalo que se vivió el pasado sábado en el cruce entre #Boca y el elenco cordobés. pic.twitter.com/v63KFAlda3 — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

Y apuntó contra la organización de los torneos que se disputan: «Qué tristeza que en los últimos 6 años no podamos tener la posibilidad de repetir un campeonato y estructurarlo para venderlo de forma internacional. Para ese dinero dárselo a los clubes. Tenemos una AFA enriquecida y clubes empobrecidos. Incluso, a los clubes se les quita un 20% para darle a la AFA«.

«No existe en el mundo un campeonato de Primera de 30 equipos y un ascenso de 38 equipos”, concluyó.

Andrés Merlos denunció amenazas con armas de fuego en la Copa Argentina

El árbitro del encuentro entre Boca y Talleres dio detalles de lo que ocurrió luego del partido y planteó que «es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo».

Además, aseguró en una entrevista con DSports Radio que «Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma».