Tras las fuertes ráfagas, qué indica el pronóstico en Neuquén y Río Negro este domingo: continúa la temperatura cálida

En la antesala del domingo, en Neuquén y Río Negro no habrá que preocuparse por tener la lista la campera rompeviento o impermeable, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas sobre viento ni lluvias. A diferencia del sábado el día no habrá fuertes ráfagas, aunque Villa Regina es la excepción, y la temperatura será cálida, siendo superior a 20°C. Los detalles del pronóstico.

De acuerdo a los detalles del clima que indica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se espera un clima templado, sin la presencia del viento. Sin embargo, el cielo se encontrará de cubierto durante el día, parcialmente nublado en horas de la noche, y mayormente despejado en el inicio de la semana.

Cielo cubierto en Neuquén este domingo: se espera un clima cálido

Durante este domingo, AIC señala que el cielo estará cubierto durante el día. Mientras que la temperatura máxima será de 21 °C y la mínima de 3 °C.

Respecto al viento, se espera que el viento que será proveniente desde el sureste y oeste no supere los 9 km/h, misma intensidad tendrán las ráfagas.

Pronóstico en Roca para el domingo: máxima de 24 °C

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas señala que para este domingo la temperatura alcanzará su máxima en 24 °C. Por otra parte, la temperatura mínima se aguarda que sea de 3 °C.

El pronóstico para las horas del día, especifica que la dirección del viento será del oeste y se mantendrá debajo de los 30 km/h. Sin embargo, disminuirá llegada la noche a 14 km/h.

En cuanto a las ráfagas, la intensidad durante el día llegará a los 31 km/h. En el transcurso de la noche será menor. Se aguarda 14 km/h, desde el noroeste.

Ráfagas de hasta 48 km/h en Villa Regina: el clima este domingo

Según advierte AIC en Villa Regina, para este domingo se espera que haya un clima templado. La temperatura máxima llegará a 24 °C durante el transcurso del día. Mientras que, por la noche la mínima se prevé que disminuya a 3 °C.

El viento y las ráfagas serán provenientes del sur en horas del día y luego del oeste. La velocidad del viento no superará los 40 km/h, y con el transcurso del día, durante la noche, descenderá a los 31 km/h.

En lo que concierne a las ráfagas, si bien el pronóstico indica que serán elevadas, no alcanzarán la intensidad del día sábado, sino que se espera que sean menores a 50 km/h. En el desarrollo del día y la noche, se mantendrán entre 47 y 48 km/h.