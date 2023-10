Argentina arrasa: invicta en 14 partidos, perfecto 8-0 en 2023 y sin goles en contra desde la final del Mundial

Mientras otros campeones del mundo se relajan y suelen entrar en un bajón, la Selección Argentina crece sin parar. Juega cada vez mejor, domina a sus rivales y tiene números tremendos. Desde la caída en el debut de Qatar ante Arabia Saudita, encadenó un invicto de 14 partidos, con 12 victorias en los 90 y dos en definiciones por penales. Este año lo transita con un perfecto 8-0 y otro dato contundente: no recibió goles.

Desde aquella reacción ante México, con el gol de Enzo Fernández que terminó de definir la historia, el equipo de Lionel Scaloni no paró más. Tuvo partidos formidables, ofreció garantías atrás y, cuando se lo propuso, fue letal en ataque. En ese lapso, tuvo dos primeros tiempos para poner en un cuadro: ante Francia en la final del Mundial y, hace pocos días, contra Paraguay. Este último dato es paradójico: fue sin Lionel Messi en cancha.

Todos juegan bien, incluso cuando no está Messi

Con el grupo consolidado, Lionel Scaloni apostó por un recambio paulatino en cada una de las convocatorias. Aparecieron nuevos nombres, volvieron otros y la realidad es que todos rinden. Fluye el buen clima, nadie se queja, y eso se nota en la cancha. Pasó con Leandro Paredes, pieza clave del ciclo, que no se pone colorado por jugar apenas 2 minutos. O con Lucas Martínez Quarta, que quedó out del Mundial, volvió y tuvo que jugar de 4 ante la salida de su ex socio de River, Gonzalo Montiel. Dos ejemplos que grafican a la perfección un ciclo que ya está marcado a fuego para el hincha argentino.

Ya quedó claro que Messi estará siempre entre algodones y que el DT lo cuidará al máximo. Ausente ante Bolivia, jugó casi todo el segundo tiempo con Paraguay y ya volvió a los 90 contra Perú. Liquidó la historia en10 minutos y demostró su vigencia, pero esta doble fecha de Eliminatorias también estará marcada por el excelso nivel que mostró el equipo sin el 10 en cancha y por el récord de valla invicta que clavó Dibu Martínez.

Un 2023 letal

Entre amistosos y duelos de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina disputó ocho partidos en esta temporada. Los ganó a todos, anotó 20 goles (una media de 2.5 por juego) y no recibió tantos. A la seguridad de Dibu se le sumó esa defensa que sale de memoria (Molina, Cuti, Otamendi, Tagliafico), pero también los que esperaron su turno (Pezzella, Montiel, Acuña, Lisandro Martínez, Martínez Quarta) y fueron vitales. Todos lo son y poro eso este equipo hace historia y arrasa con los números.

La tremenda racha después del debut Mundial

Mundial Qatar 2022

1-2 Arabia (Messi)

2-0 México (Messi, Enzo)

2-0 Polonia (MacAllister, Julián)

2-1 Australia (Messi, Julián)

2-2 (4-3) Holanda (Molina, Messi)

3-0 Croacia (Messi, Julián -2-)

3-3 (4-2) Francia (Di María, Messi -2-)

2023

2-0 Panamá (Almada, Messi)

7-0 Curazao (Messi -3-, González, Enzo, Di María, Montiel)

2-0 Australia (Messi, Pezzella)

2-0 Indonesia (Paredes, Cuti)

1-0 Ecuador (Messi)

3-0 Bolivia (Enzo, Tagliafico, González)

1-0 Paraguay (Otamendi)

2-0 Perú (Messi -2-)