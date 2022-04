Así quedó la tabla de la Copa de la Liga después de la fecha 10

Quedan cuatro fechas en la etapa clasificatoria de la Copa de la Liga Profesional y se perfilan los candidatos a clasificar a cuartos de final. Los cruces serán 1 vs 4 y 2 vs 3 y dos de los cinco grandes están fuera de ese grupo de equipos.

El mejor de la zona 1 es Racing, el único invicto del campeonato. Tiene un pie y medio en la siguiente instancia y cada vez juega mejor. Similar es lo de River, que salvo en el clásico con Boca, donde perdió por un error grave, ha ganado la mayoría de los partidos con autoridad.

Atrás viene Newell’s, la gran revelación de su zona. Javier Sanguinetti no tiene el plantel de jerarquía como los que cuentan Fernando Gago o Marcelo Gallardo, pero saca resultados en base a su intensidad y solidez. Derrotó en el tramo final del partido del viernes a Patronato y sigue con expectativas.

Defensa y Justicia está en el lote de buen fútbol junto a Racing y River, pero no pudo con el renovado Atlético Tucumán de Lucas Pusineri y quedó cuarto. Argentinos Juniors es otro de los conjuntos sólidos del certamen que tiene una propuesta interesante y dará pelea para meterse en cuartos.

En la misma situación están Unión de Santa Fe, que anda muy bien de local y mal de visitante pero tiene la dificultad de que el DT Gustavo Munúa afronta doble competencia con un plantel corto, y Sarmiento de Junín, de buenos resultados con Israel Damonte.

En la zona 2, lo de Estudiantes de La Plata, Tigre y Aldosivi es para aplaudir. Con estilos y herramientas distintas, han sido claramente los tres mejores del grupo hasta ahora.

El Pincha es el equipo más goleador del torneo, tras el 6-1 sobre Barracas con un doblete del Tuti Del Prete. Tigre viene de ascender, apuesta por el juego colectivo y, cuando no lo tiene, muestra personalidad, como en la victoria del viernes sobre Huracán.

Por su parte, el Tiburón de Martín Palermo está cada vez más sólido y frente a Central hilvanó su quinta victoria consecutiva, un récord para la institución en primera.

Boca está cuarto, pero no tiene patrón de juego y sacó más resultados que lo que su rendimiento amerita. A excepción del triunfo sobre Estudiantes, ha mostrado muy poco y ayer no pudo derrotar al último en La Bombonera, donde no sabe lo que es ganar por el torneo local este año.

Atrás está con chances Colón de Santa Fe, el que por calidad individual y cercanía de puntos (lo tiene a tres). Después viene Barracas Central, cuyas pretensiones pasan por mantener la categoría, e Independiente, que hace lo que puede en un contexto de crisis institucional grave.