Barrió Unión le ganó a La Adela y es el único líder de la Liga de Río Colorado

Barrio Unión superó como visitante 1 a 0 a La Adela y quedó como único puntero, al cumplirse la segunda fecha del torneo apertura de la Liga de Río Colorado.

En suelo pampeano se jugó un discreto partido, que por momentos fue friccionado. Las fuertes ráfagas de viento incidieron para que el espectáculo no sea vistoso.

Barrio Unión hizo la diferencia a los 24’ del primer tiempo en los pies de Gastón Rolando que abrió el marcador de tiro libre.

El conjunto que dirige Néstor Canales tuvo un poco más la pelota y tuvo varias jugadas claras de gol que pudieron cambiar la historia pero fallaron en la puntada final.

Con estos tres puntos, Barrio Unión mantuvo su invicto, consiguió su segundo triunfo y es por ahora el único puntero del campeonato.

La goleada de la tarde se registró en cancha de Villa Mitre donde el local sufrió otra dura caída, esta vez, 5 a 1 con Independiente.

Los goles del rojo, fueron marcados por Emiliano Monti, Diego Canullan, Ezequiel Maldonado, Gonzalo Ibáñez y Lucas Millán. El descuento mitrense fue de Jonatán Nahuelcura.

Buena Parada en su casa recuperó la sonrisa y le ganó 2 a 0 a Villa Arana, con tantos marcados por Emiliano Tomassetti y Juan Ignacio Storn.

La victoria del fortín estuvo acompañada por la gran actuación de su arquero recientemente llegado desde el Deportivo Luis Beltrán, Federico Galván, quien resolvió varias jugadas con peligro de gol y a los 25’ del segundo tiempo atajó un penal.

En un chato encuentro, Defensores de la Colonia y Atlético igualaron en un tanto. Ignacio Iturrioz para el verde y Enzo Alvares de penal, fueron los autores de los goles.

Cumplida dos fechas: Barrio Unión encabeza la tabla con 6 puntos, Independiente y Atlético 4, Juventud Agraria, Buena Parada 3, La Adela, Defensores 1, Villa Mitre, Villa Arana 0.

La próxima fecha será: Villa Arana vs Defensores de la Colonia, Atlético vs La Adela, Barrio Unión vs Villa Mitre, Independiente vs Juventud Agrario. Buena Parada.