Manolo Berra: «Tenemos el sueño de clasificar»

Manolo Berra cumplirá 41 años a mitad de esta temporada. Su vigencia asombra pero no es una completa sorpresa para los que conocen su profesionalismo.

Su experiencia y voz de mando es un factor determinante en el plantel de Cipolletti que tuvo un gran 2021 y espera ir por más este año.

El arranque será nada más ni nada menos que contra Vélez Sarsfield, mañana desde las 19:10 en cancha de Lanús por los 32avos de Copa Argentina.

“Son partidos únicos, especiales, contados con los dedos de la mano. Son lindos, para medirse y dejar grande el nombre de la institución en el fútbol argentino. Jugamos contra un rival de mucha jerarquía”, expresó Berra en diálogo con Río Negro.

“Sabemos que va a ser difícil, se entrenó para tratar de hacer un buen papel. Si somos inteligentes podemos sacar un resultado favorable. Esperamos estar a la altura y poder plasmar en la cancha lo que trabajamos”, agregó.

El capitán no se enfocó en las virtudes del Fortín y confía 100% en el planteo del Albinegro para contrarrestar la diferencia de categoría.

“Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, son jugadores de primera, sabemos a qué ritmo juegan y que si le dejamos espacios la vamos a pasar mal. Nosotros tenemos que hacer hincapié en el orden y el sistema táctico. Hay un libreto que tenemos que cumplir, respetando nuestras armas. Tenemos el sueño de poder pasar de fase, las ganas están”, aseguró.

(Foto: Juan Thomes)

Manolo ya enfrentó a equipos de primera por esta competencia. Enfrentó a Colón con la camiseta de Cipo el año pasado y con Independiente de Neuquén estuvo en el histórico duelo frente a Racing en 2015.

De cara a esta temporada, el gran desafío será repetir o mejorar la campaña de 2021 donde el equipo llegó a cuartos de final. Perdió nombres claves como Juan Pablo Zárate, Nicolás Trecco y Lucas Mellado, además del DT, Gustavo Raggio.

“Tenemos que redoblar la apuesta. No somos un plantel mediocre y este no es un club que se conforme, vamos a ir por más, buscamos mejorar esa campaña y llegar más lejos”, afirmó Berra.

A los 40 años, el defensor aún no se plantea el retiro y confía en lo que tiene para aportar. “Lo tomo como algo hermoso, tuve la posibilidad de volver al club con Gustavo Coronel a los 38. Es un lujo que me doy con 40 años entrenar de forma competitiva con chicos de 20, a la par de ellos. El cuerpo no es el de los 30 pero la cabeza trabaja mejor. Disfruto cada día, si me toca estar entre los once sería espectacular”, comentó al respecto.

El próximo Federal A, que comenzará el 27 de marzo, tendrá un solo ascenso para 34 equipos y cuatro descensos, lo que aumenta considerablemente su complejidad.“Es duro, es medio injusto que hayan sacado ascensos y sumado tantos descensos. Tenemos que estar enfocados en pelear arriba. El primer objetivo es hacer un colchón de puntos para no sufrir abajo y después crecer para meternos entre los clasificados”, analizó Manolo.