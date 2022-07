Boca amaneció con un desafiante pasacalle en contra de los jugadores

Un pasacalle se colgó en La Bombonera, que estuvo dirigido a los jugadores y sin firma de la hinchada, que después fue retirado. Gentileza.

En la antesala del partido que jugará mañana con Talleres (Córdoba), por la octava fecha de la Liga Profesional, Boca amaneció con un pasacalle en el que resalta un fuerte mensaje contra los jugadores del plantel, que en los últimos días entraron en cortocircuito con el Consejo de Fútbol de Juan R. Riquelme y sus laderos.

Pasadas las dos y media de la madrugada, se vio colgada la bandera en una reja en las adyacencias del estadio. “Jugadores, el mayor premio que tienen ustedes es vestir la camiseta de Boca. Y están en deuda”, se leyó en letras grandes.

El desafiante trapo, que no tenía firma de la hinchada de Boca, hizo mención a la tensa cumbre que tuvieron los referentes del xeneize con la dirigencia en la previa de la revancha ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En uno de los rincones de la concentración azul y oro, los líderes del equipo, entre ellos Darío Benedetto, Marcos Rojo, Javier García y Carlos Izquierdoz, le reclamaron a Román y compañía el pago de los premios adeudados desde la final con Tigre en Córdoba. Gritos, desacuerdo y escándalo público. Incluso, luego la eliminación de la Copa Libertadores, el Cali fue borrado del 11 titular por una “decisión técnica”, según Hugo Ibarra.

Los jugadores de Boca están en medio de una crisis con el Consejo de Fútbol y uno de los involucrados es Carlos Izquierdoz, quien podría dejar al xeneize. Gentileza.

Un par de horas después de ser colgada, la fuerte bandera ya no se vio en las cercanías del estadio de Boca, aunque está claro que los jugadores podrían no encontrarse con el mejor recibimiento en el partido con Talleres, más todavía si el rendimiento del equipo o el resultado no es favorable.