Brian Meza confirmó que no seguirá en Cipolletti en 2023

Después del sufrido final de temporada donde se salvó del descenso sobre el cierre, Cipolletti no ha tenido mayores novedades de cara a lo que será el Federal A 2023. La primera noticia fuerte se dio esta semana con la confirmación de que Brian Meza no seguirá en el club.

El volante central aún no tiene otra oferta concreta pero ya tomó la decisión de dejar el Albinegro después de dos años. Así lo informó en diálogo con Tribuna Albinegra, el programa de Cipo Pasión.

Meza llegó a Cipolletti de la mano de Gustavo Raggio para afrontar la Reválida del Federal A a fines de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

En ese tramo fue mediocampista por la izquierda pero a partir de 2021 fue volante central y, junto a Lucas Mellado, formó una dupla confiable en la gran campaña de Cipo que llegó hasta cuartos de final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En la temporada 2022, el Albinegro no pudo sostener ese nivel y peleó por no descender. Más allá de la floja campaña, Meza fue uno de los puntos altos del equipo.

Las frases de Meza

«Quiero anunciar mi salida del club. He tomado la decisión de no seguir. Le quiero agradecer de corazón al hincha de Cipolletti».

«Tienen un gran club. Lo estoy diciendo desde muy adentro. Cipolletti es grande por su gente y por su historia, hay que cuidarlo».

«La decisión la tomé hace mucho tiempo. Le di la prioridad al club y había rechazado muchas ofertas. Entiendan que mi familia se sostiene de esto y yo pienso en ellos».

«Estoy con dolor y tristeza de irme de este club, de la manera que me voy y después de un año que no fue el mejor. Sepan que dimos todo».

«El club está pasando un momento complicado y entiendo que yo ocupo un gran gasto. Fui yo quien tomó la decisión de no seguir porque no veo un orden. Realmente no quiero ser una piedra de tropiezo para nadie».

«No quiero generarle más inconvenientes al club. No quiero hacerle daño al club. Mi renovación generaría un gasto enorme».

«Cipolletti me devolvió la carrera de futbolista. Para mí eso es impagable. El club tiene un lugar en mi corazón».

La voz de la dirigencia

El presidente de Cipolletti, Pedro Gutiérrez aseguró en diálogo con Río Negro que han «estado en contacto con varios técnicos, analizando proyectos propuestas y posibilidades».

Luis Medero se fue del club antes de terminar el campeonato y asumió Bruno Gorer, su ayudante, como DT interino. El Federal A 2023 recién empezaría en marzo aunque la pretemporada podría arrancar en enero.

Un grupo de jugadores del plantel siguió entrenando bajo las órdenes de Gorer con Federico Grill como preparador físico. Varios están a préstamo en otros clubes para jugar el Regional Amateur.

«También estamos tratando de conformar un buen presupuesto, con la renovación de los sponsors y la incorporación de algunos nuevos», expresó Gutiérrez.

«La subcomision de fútbol se esta conformando de a poco y esperamos comenzar a tomar decisiones de contrataciones y planificación dentro de unos dias», agregó el presidente.