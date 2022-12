Pepe contra el arbitraje de Tello: «ya le pueden dar el título a Argentina»

Pepe y Bruno Fernandes, dos de los principales referentes de la selección de Portugal, criticaron el arbitraje del argentino Facundo Tello y elevaron sospechas por su designación para el partido con Marruecos por cuartos de final del Mundial de Qatar.

«Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina», sentenció el exfutbolista de Real Madrid y actual referente de Porto, de su país.

«No nos pueden poner un árbitro argentino, es inaceptable que arbitre el partido. Fueron 90 minutos en los que siempre quisieron detener nuestro juego con faltas pequeñas, el árbitro no dio una tarjeta amarilla, no me llamó la atención… Así fue el partido», se quejó Pepe en diálogo con la prensa en la zona mixta.

Pepe quejándose del árbitro por su nacionalidad argentina. Dice que ya le entreguen la copa a Messi. Es como que yo salga y diga que se dejaron ganar contra Corea del sur ya que el entrenador también es de Portugal. pic.twitter.com/P79uIE8sYm — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) December 10, 2022

Sin embargo, Facundo Tello tuvo un buen partido e incluso expulsó al marroquí Walid Cheddira tras una dura falta cuando iban 47 minutos del segundo tiempo. Los lusos reclamaron un penal que no fue en el primer tiempo.

Pepe también criticó a Lionel Messi por lo que se vio «ayer en el partido contra Países Bajos», en relación a las peleas con el DT neerlandés, Louis Van Gaal.

«En el segundo tiempo solo queríamos jugar. Estamos tristes, tuvimos calidad para ganar, lamentablemente no no logró hacerlo», cerró Pepe.

El otro que criticó a Tello fue Bruno Fernandes. «Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un equipo que sigue en la Copa y que no haya uno portugués, porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí», aseguró.

«Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro», agregó.