Carlos Tevez apuntó muy duro contra el Chapa Retegui: «No cumplió su palabra»

Carlos Tevez, entrenador de Rosario Central, cargó hoy contra Carlos Retegui, quien iba a ser su ayudante de campo, por no cumplir la «palabra» a la hora de asumir la dirección técnica en el conjunto rosarino y señaló que «el fútbol no es para cagones, es para gente que ponga el pecho y vaya al frente».

«No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo. Y él no la cumplió», apuntó el exfutbolista en TyC Sports.

Retegui, campeón olímpico con el seleccionado masculino de hockey, si bien tenía todo armado para ser parte del cuerpo técnico del ‘Apache‘ en el Canaya, decidió continuar con su cargo actual como secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Fue desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que con su sueño. No solamente faltó a su palabra a mí, a mis hermanos y mi familia, que fue lo que más me dolió. Fijate que antes de la conferencia hablé con él. Siempre tuvimos a Central en la mira. Me dijo vamos y agarramos», continuó el exjugador de Boca, Manchester United y Juventus, entre otros.

«Un lunes fuimos a verlo a Vélez y al otro día hice la conferencia de prensa, pero el miércoles salió a hablar sin venir a decírmelo en la cara. Entonces, me dolió tanto. Por mi familia, el profe y mis hermanos. Por eso doy la cara y me hago cargo que fue desprolijo. Que venga de frente y me lo diga a la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo, es una situación difícil y delicada», sostuvo Tevez en un tono de enojo.

Hasta el momento, el entrenador de Central no se había referido en forma explícita a la situación.

Tras la derrota de anoche contra Aldosivi en Mar del Plata (2-1), el DT no dialogó con la prensa, en solidaridad por la falta de acreditación a los medios rosarinos debido a problemas de lugar en el estadio José María Minella.

«Él (por Retegui) priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, que su sueño. En eso le falló a mucha gente. El fútbol no es para cagones, es para gente que ponga el pecho y vaya al frente», cerró Tevez en relación con el tema.

Por otro lado, el DT comentó sobre la situación actual del equipo, que el viernes se reencontrará con su público en el Gigante de Arroyito ante Sarmiento, que pelea por salvarse del descenso.

«Esto no se construye de un día para el otro, hay un tiempo y procesos. Me encanta y lo disfruto muchísimo. Ser DT y estar con el jugador, abrazarlo y darle un consejo, enseñarle. Es lo más lindo que hay. Cuando uno da la charla y trata de convencerlo, ves cómo es el respeto. Están trabajando bien aunque los resultados no se nos están dando», explicó.

Tevez descartó la posibilidad de contratar a Ramón «Wanchope» Ábila, actualmente en Colón de Santa Fe, porque está «muy bien» en el club santafesino y a su vez «no aguantaría» sus entrenamientos por la exigencia.