Campi, el héroe en San Lorenzo: del error que le costó el empate de Liverpool al gol del triunfo

El triunfo de San Lorenzo por 3-2 ante Liverpool en la Copa Libertadores tuvo a Gastón Campi como protagonista. Es que el defensa vivió una noche especial, en la que pasó de cometer un grave error en el primer gol de los uruguayos a marcar el tanto de la victoria para el Ciclón en el Nuevo Gasómetro.

A los 23 del primer tiempo un lateral complicó al zaguero central de San Lorenzo. Ante la presión de los delanteros rivales, Campi apenas atinó a jugar en corto con Gastón Gómez, pero el arquero llegó exigido y se vio obligado a rechazar de cabeza, con tanta mala fortuna que la pelota le cayó a Diego García para que empate las cosas 1-1.

¡ERROR EN LA DEFENSA Y EMPATA LIVERPOOL! Campi no dio bien el pase atrás, Chila Gómez no pudo despejar lejos y Garcíá aprovechó para el 1-1 vs. San Lorenzo.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/WtNDUSwHEP