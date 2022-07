Cardona se enojó por los rumores de su salida de Racing

El colombiano Edwin Cardona no ocultó su enojo por las versiones que aseguraron que estaba decidido a Irse de Racing y reconoció que entrena para poder jugar en la Academia. Gentileza.

En los últimos días en el mundo Racing comenzó a circular el rumor de que Edwin Cardona, sin lugar asegurado en el once inicial para Fernando Gago, manifestó su deseo de emigrar en este mercado de pases, a apenas seis meses de su llegada, algo que descartó rotundamente a través de las redes sociales.

El colombiano publicó una historia en sus redes sociales con la noticia y aseguró que “es totalmente falso. Estoy enfocado en Racing, nunca he pensado en dejar el club”, aseguró en su cuenta de Instagram, donde posteriormente realizó un vivo para continuar aclarando la situación.

“No es cierto lo que están mencionado, tengo contrato por tres años con el club y quiero revertir esta situación. Me tocó estar en el banco en un partido importante y mis compañeros hicieron un gran juego. Se que mi momento llegará”, aseveró el colombiano.

“Estoy agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con todos, porque me apoyaron demasiado. Los que me conocen saben que me entreno al ciento por ciento. Comentan que estoy gordo y nunca están conmigo. Me aguanté muchas cosas”, destacó Cardona.

Cardona utilizó sus redes sociales para asegurar que no tiene intenciones de dejar la Academia. Gentileza.

Después, destacó que “voy a respetar a los que comentan, pero es tiempo de escuchar al jugador. Tengo la cabeza puesta en Racing, en que tengo que entrenar, en que me convoquen para viajar a Rosario. Si no, voy a estar positivo para que el equipo gane. A veces al jugador le toca quedarse callado, pero tenía que aclarar este tema”, concluyó.