Chelsea, Liverpool y Manchester United pasaron a los cuartos de final de la FA Cup

Por los octavos de final de la FA Cup y con presencia de varios argentinos, Chelsea, Liverpool y Manchester United sacaron chapa y pasaron de ronda.

El equipo de Mauricio Pochettino tuvo que sufrir para eliminar a Leeds, que actualmente juega en la segunda división. Fue 3 a 2 en un partido que empezó perdiendo, lo dio vuelta, se lo empataron y lo ganó en el final.

Los goles de Chelsea fueron de Nicolas Jackson, Mykhailo Mudryk y Conor Gallagher. Enzo Fernández fue determinante con la asistencia en el tanto decisivo.

Manchester United también debió trabajar mucho para vencer a Nottingham Forest. Lo hizo a los 44′ del segundo tiempo con un cabezazo de Casemiro. Alejandro Garnacho fue titular.

CASEEEEEE 🇧🇷



The Brazilian puts it all on the line to give @ManUtd a late lead!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FrNtI56wEa