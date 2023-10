Cipolletti va por la clasificación en el Federal A ante Sol de Mayo en Viedma

En la anteúltima fecha de la fase inicial del Federal A, Sol de Mayo y Cipolletti se cruzarán en la capital provincial.

Desde las 15:30, el Abiceleste recibe al Albinegro en Viedma con el arbitraje del mendocino Gabriel Araujo que dirigió el último duelo entre ambos en La Visera (empate 0 a 0).

El local ya no tiene nada en juego luego de quedar sin posibilidades de terminar entre los cuatro primeros con su derrota ante Santamarina en Tandil. Hizo un buen campeonato pero no pudo ser regular en las últimas semanas. No podrá contar con Alberto Reyes y Cristopher López, suspendidos.

En contrapartida, el Albinegro se juega una “final” y llega con la chance de asegurar el boleto a la siguiente ronda con un triunfo. Viene de empatar 2 a 2 como local con Germinal y quedó a 3 puntos del principal objetivo.

Además de quedar entre los cuatro, Cipo buscará mantener el tercer puesto para evitar un cruce con alguno de los primeros de grupo.

Los enfrentamientos de la próxima fase, que serán los octavos de final en busca del ascenso, se determinarán por tabla general. Los primeros se ubicarán del 1 al 4, los segundos del 5 al 8 y así los demás.

El Albinegro aún tiene la posibilidad de clasificar a la Copa Argentina 2024. Para eso tendrá que finalizar como uno de los dos mejores terceros. En esa posición hoy están Juventud Unida de San Luis y Sportivo Belgrano de San Francisco, que le sacan cuatro puntos con 6 por jugar. Los cordobeses tendrán libre esta fecha.

El posible once inicial de Cipolletti en Viedma

Esta tarde, Cipolletti recuperará a Elvis Hernández y Fernando Pettineroli que se perdieron el encuentro del último domingo con Germinal por estar expulsados. Los dos volverían a ser titulares.

Los que también podrían meterse en el once inicial son Ezequiel Carmona y José Michelena, que entraron bien en el segundo tiempo contra los chubutenses.

Si Cipo no gana, esperará que no sumen de a tres Sansinena (contra el descendido Liniers) y Santamarina (el domingo visita a Olimpo).

De no asegurar la clasificación en esta fecha, se jugará todo en la última contra Olimpo en La Visera. Los bahienses tienen casi sellado el primer lugar del grupo y están igualados con Douglas Haig en la lucha por el N°1 en la general.

Cipolletti lleva 9 partidos sin ganarle a Sol de Mayo. El último triunfo fue en La Visera en 2019. Este año, el Albiceleste se impuso dos veces y la otra fue empate en cero.

