Cipolletti-Vélez por Copa Argentina: ilusión intacta y venta de entradas especial

Uno entra a la ciudad de Cipolletti y algún buzo o camiseta del club se va a cruzar. No fue la excepción el día en el que el Albinegro presentó a su plantel para la Copa Argentina y el Federal A que se vienen.

En uno de los salones de la sede, donde se realizó la conferencia de prensa, también se pudieron ver las nuevas cajas para la utilería, revestidas especialmente para Cipo con imágenes de equipos y figuras icónicas de la institución. Un ploteado distinto y buscando mantener presente la historia de la institución.

Justamente, el Albinegro buscará hacer historia y ganarle a otro equipo de primera en la Copa Argentina, cuando el martes enfrente a Vélez en la cancha de Lanús. Ya lo hizo en 2018, cuando superó por penales a Arsenal. En la misma instancia, San Lorenzo lo eliminó el año anterior pese una gran actuación colectiva. El año pasado el rival fue Colón, que se impuso 1 a 0 en Paraná.

Sobre el duelo ante los dirigidos por Mauricio Pellegrino, el capitán Manuel Berra aseguró: “Estamos motivados y muy ilusionados. Se trabajó en función del rival y nosotros tenemos nuestras armas y las ganas. Esperemos hacer un buen papel y estar a la altura”.

Por su parte, Brian Meza recalcó la importancia de no volverse locos y entender las distancias que hay con un equipo de primera para así poder dar el golpe. “La diferencia de categoría se nota y pienso que no se puede hacer un partido de igual a igual. Tenemos que ser aplicados en nuestro libreto y hacer lo que trabajamos. No hay que dejar espacios porque seguramente ellos con la calidad de jugadores que tienen lo van a saber aprovechar. Va a ser un partido hermoso y lo tenemos que tomar con responsabilidad”.

La venta de entradas para Cipolletti-Velez por Copa Argentina

Una de las principales novedades que se dieron a conocer durante la conferencia de prensa tiene que ver con la venta de entradas de cara al partido del próximo martes contra Vélez. Según explicaron desde la dirigencia los tickets se van a vender únicamente hoy (sábado) de 10 a 18 en la boletería que tiene el Albinegro sobre la calle O’Higgins.

Pedro Gutiérrez, presidente de Cipolletti, en la conferencia de prensa.

Fotos: Juan Thomes

Por decisión de la organización de Copa Argentina, las mismas tendrán un costo de $1.500 (generales) y 3.000. El presidente de Cipo avisó que la resolución de la gente que organiza la Copa, la boletería del club será el único lugar del país donde se van a vender entradas para los hinchas de Cipo.

Al mismo tiempo, Gutiérrez comentó que no habrá requerimientos sanitarios distintos a los que se vienen aplicando en el fútbol argentino.