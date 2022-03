Cipolletti empata 1 a 1 con Sportivo Peñarol en su debut por el Federal A

Cipolletti ya empezó su nuevo camino en el Torneo Federal A contra Sportivo Peñarol de San Juan en la Visera de Cemento. El partido comenzó a las 18 con el arbitraje de Fernando Marcos.

En un primer tiempo sin muchas emociones, el Albinegro se adelantó a los 45′ con un golazo de Maxi Fornari.

El atacante, refuerzo para esta temporada, encaró de la izquierda hacia el medio, ganó en velocidad y sacó un zurdazo bárbaro al primer palo desde afuera del área que se metió en el ángulo.

Cipo no arriesgó en la salida y no intentó salir jugando de abajo. La presencia de varios futbolistas nuevos y la falta de rodaje se notaron aunque el local no dejó de buscar ser protagonista.

El Albinegro no pasaba sobresaltos pero a los 13′ del segundo tiempo Peñarol lo empató por un cabezazo de Javier Martínez entre los centrales.

Para este año, tras la partida de Gustavo Raggio, tiene la chance como entrenador Germán Alecha.

El exdelantero fue el DT del equipo de Liga Confluencia por varios años y estuvo en el Federal como interino luego de las partidas de Duillio Botella y Víctor Zwenger.

Cipo perdió varias piezas claves como Zárate, Trecco y Mellado y sumó muchas caras nuevas para este torneo en el que tendrá el desafío de volver a ser protagonista.

Formaciones

Cipoletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo y Gastón Rosello; Maxi Amarfil y Braian Meza; Maxi Fornari, Matías Sosa y Maxi López; Diego Bielkiewicz. DT Germán Alecha

Sportivo Peñarol: Leonardo Corti; Agustín Paredes, Jano Martínez, Matías Rodríguez y César More; Lucas Saucedo, Abel Peralta, Franco Fagundez y Leonardo Felissia; Javier Martínez y Rubén Tarasco. DT C.G.Bove