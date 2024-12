Claudio Aquino reveló detalles de su futuro en Vélez: ¿se acerca a Boca?

Claudio Aquino fue una de las figuras del campeonato de Vélez en la Liga Profesional, además de haber llegado a tres finales en este año. Sin embargo, su futuro en Liniers aún no está definido y Boca se acercó varias veces para intentar llevárselo, incluso en las últimas horas.

Este sábado, luego de la derrota ante Estudiantes en el Trofeo de Campeones, el volante paraguayo habló ante los micrófonos y opinó sobre el partido. «Creo que como todos vinimos a buscar otro resultado y no se nos pudo dar. El cuerpo lo siente y lo sabe, pero no es excusa. Ellos tuvieron un buen partido y nosotros también tuvimos nuestro momento y no pudimos concretar. Son justos ganadores y los felicito».

Aunque también se refirió a su continuidad en el Fortín y planteó que «ya es hora de sentarse a hablar y empezar a aclarar lo que quiere cada uno. Estoy bien en el club, estoy cómodo, y ojalá me pueda quedar».

En ese sentido, remarcó: «yo ganas de quedarme tengo, así que se verá. El cariño que me brindan es importante. Christian Bassedas, Emiliano Pappa y el Gallego Méndez me habían dicho que este club era para disfrutar. De todo lo malo que vivimos, hoy disfrutamos de un Vélez hermoso, es un club familiar que siempre te va a acompañar, en las buenas y en las malas. A la gente le digo que yo también los quiero mucho».

Sobre la derrota ante el Pincha, Aquino reflexionó que «ser el único equipo que juega todos los partidos en el año no es fácil, el cuerpo lo sabe y lo sentimos. Pero no es excusa. Hay que destacar y dejar bien presente lo que hizo este equipo durante el año, hay que estar orgullosos porque fuimos el único equipo que demostró durante todo el año».

Y destacó la presencia de los hinchas: «A la gente le tocó viajar muchísimo, gastó dinero y tiempo, postergó un montón de cosas para acompañarnos en un país en el que nada es fácil, les agradecemos el acompañamiento durante todo el año. Siempre tratamos de devolverles dentro de la cancha y a veces no se nos dio, pero dejamos todos para que estén felices».

Qué dijo Aquino sobre la ausencia de Gustavo Quinteros en el Trofeo de Campeones

Por otra parte, uno de los grandes ausentes en el partido decisivo fue el entrenador del Fortín, Gustavo Quinteros, quien asistió al casamiento de su hija y dejó al equipo en manos de u ayudante Leandro Desábato.

Sobre esta situación, Aquino opinó que «hablamos ayer y hoy, entendemos que es algo personal y familiar y el grupo y los dirigentes lo respaldamos. Hizo un trabajo muy grande con este grupo, hay que reconocerle el mérito. Es un tipo muy ganador, siempre te está encima, siempre tiene todo. Igual estuvo con nosotros, nos alentó y apoyó, nos dio indicaciones desde otro lado, pero lo entendemos y pusimos la cara por él, por nosotros, por la gente que vino y por los que no pudimos venir. Hay que rescatar el año que tuvimos, que fue hermoso».