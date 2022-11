Coco Landeiro y la política: «acá hay más presión que en la cancha»

“Cuando tengo los quilombos que tengo hoy, me dan ganas de volver a dirigir (risas). La verdad que me enganché tanto con la política deportiva que realmente es algo que me atrapa y me gusta. Muchas veces es muy ingrato, porque hay que lidiar con cosas que no te gustan o que uno no esta convencido. La dirección técnica es mucho más noble, tiene mucho menos presión, acá hay más presión”.

Alejado del puesto de DT pero no del deporte, Diego “Coco” Landeiro charló con “Sobre la Hora”, el programa de RN Radio.

Hoy está trabajando junto a Mauricio Serenelli en la cartera deportiva de provincia en Neuquén y asegura que siendo funcionario se siente una presión mayor. Landeiro convive con la responsabilidad que implica manejar recursos que pueden mejorar la actividad deportiva en la región, pero al mismo tiempo son muchas las exigencias y pedidos que afronta, y no todos quedan conformes.

“Estoy tan enquilombado con mi laburo que tanta ansiedad no tengo por el Mundial. Ahora nos vamos a los Juegos de la Araucanía y volvemos para el inicio de Qatar 2022”, contó.

Coco Landeiro junto a Mauricio Serenelli en la cartera de Deportes de Neuquén.

Entre las movidas que hace provincia, a través del ministerio, está la llegada a Neuquén de entrenadores de las divisiones menores de AFA. “El otro día trajimos al cuerpo técnico de las juveniles y se está haciendo un gran trabajo. Veo seriedad y un convencimiento. Tuve la suerte de charlar con Bernardo Romeo y me contó que trabajan todas las selecciones de la misma forma, creo que eso es lo que más me sorprendió de Scaloni”, comentó.

Como fanático del fútbol y alguien que siempre se interesa por los grandes eventos, Coco se ilusiona con la selección nacional para lo que viene. “Tengo una gran ilusión. Después de la consagración, que todos coincidimos que fue de menor a mayor, creo que nos entusiasmamos porque tenemos una selección con una idea de juego y que es protagonista. Scaloni le encontró un sistema de juego que ahora funciona a la perfección”, subrayó.

Para quienes fueron entrenadores, en general, no cayó bien la forma en la que llegó Lionel Scaloni a ser DT de la selección. Al igual que varios de sus colegas, Coco fue honesto con respecto a cómo cambió su punto de vista sobre el técnico: “A mi no me gustó la elección de Scaloni, ni como empezó jugando. Tampoco me gustó cómo arrancó la Copa América. Pero realmente fue un gran acierto de la dirigencia de AFA haberle dado la continuidad, la confianza y realmente me tapó la boca, estoy sorprendido. Hay que darle mucho mérito a la conducción de la AFA, a Tapia y su equipo por haber bancado a este cuerpo técnico”.

Una de las virtudes que le destacó al DT de la selección es cómo fue formando al equipo. “Vamos a ser sinceros: sorprendió con nombres que no teníamos idea. Sabiendo todas las desprolijidades que tenemos en nuestra liga local, la selección es una isla y nos esta representando muy bien”, agregó.

Consultado sobre los candidatos para el certamen que comienza el domingo 20 de noviembre, en Qatar, Coco opinó: “Yo la que veo muy firme y realmente me gusta como juega es Francia, que tiene mucha chance de repetir el titulo. Después va a estar Brasil, que siempre es candidato. Veo un nivel bastante parejo, los alemanes siempre están generalmente entre los 4 primeros, nosotros hoy volvemos a conseguir ese protagonismo que en otras ediciones no teníamos. Creo que dentro de esos 4 puede estar el campeón ”.

La última noticia de la baja de Giovani Lo Celso puede impactar tanto en lo anímico como en el juego del equipo. Sobre la ausencia del volante rosarino, Coco señaló: “cuando te tocan bajas con jugadores importantes es difícil. Al principio fue resistido hasta que lo empezó a hacer muy bien. Una de las opciones puede ser el Papu Gómez, que varias veces lo hizo durante la Copa América o por ahí apostar por un delantero más. Yo creo que por ahí apuntar a algo ofensivo, calculo que a Argentina la van a esperar, no creo que tenga que sumar gente en el medio. Imagino que buscará sumar gente de buen pie”, cerró Landeiro.