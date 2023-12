Colón se juega la última ficha: pidió la nulidad del descenso ante la AFA

El Sabalero perdió la categoría, pero la CD no se resinga y da pelea ante la AFA.

Colón de Santa Fe bajó a la Primera Nacional luego del decisivo partido con Gimnasia, pero su dirigencia piensa ir hasta las últimas consecuencias y pidió la nulidad del descenso ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aduce que el cambio de reglamente se realizó en plena disputa del torneo.

El escrito sostiene que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, que además no tenía a todos los representantes presentes. Además, en esa oportunidad (junio) no se especificó si la quita de un descenso era por promedios o tabla general.

Las chances de dar macha atrás son escasas, pero la comisión directiva del Sabalero continuará con el reclamo. En la AFA, mientras tanto, mantienen la idea de jugar con 28 equipos en Primera División: Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra son los nuevos, Arsenal y Colón perdieron la categoría.

¿Cuándo se anuló el descenso?

El 22 de junio, la Asamblea Extraordinaria decidió anular por unanimidad uno de los tres descensos, el segundo por promedios, con la intención de que sean dos los equipos que pierdan la categoría hasta 2028.

Fue un nuevo episodio de desprolijidad que ya no sorprendió, porque todas las categorías sufrieron cambios sobre la marcha. El equipo de Sarandí perdió la categoría varias fechas antes del cierre del torneo, pero después hubo una dura lucha que involucró a otros equipos (Unión, Vélez, Sarmiento) y finalmente todo se definió en un partido desempate. Gimnasia le ganó 1-0 a Colón y ahí se definió la historia. Parecía asunto sellado, pero el Sabalero la quiere pelear.