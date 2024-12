Comienza la escoba de Gallardo: quiénes son los jugadores que no seguirían en River

Luego de la goleada de River ante Rosario Central, solo falta una fecha para que finalice la Liga Profesional y Marcelo Gallardo ya comenzó a analizar el futuro de varios futbolistas en su plantel. Hasta el momento, hay seis jugadores en la cuerda floja.

De cara al 2025, el Muñeco lanzó una frase tras la goleada que hace ilusionar a los hinchas: «Vamos a volver a construir algo que nos represente”. En ese sentido, la lista de jugadores que se irían después de diciembre comenzó a crecer.

Entre los nombres que finalizan contrato a fin de año, solo Manuel Lanzini y el Pity Martínez renovarían su vínculo. Mientras que hay varios que están en otro contexto, ya sea por bajo rendimiento o pocos minutos, tendrían abierta la puerta de salida.

Los principales jugadores que no tienen asegurada su continuidad y deberán definir su futuro en los próximos días son: Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca, Adam Bareiro y Miguel Borja.

Luego de igualar con San Lorenzo hace dos fechas, el Muñeco disparó un mensaje claro contra el plantel: «El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar. Es así. La exigencia de River marca esto. Lamentablemente te van a exigir. Si no, hay otros lugares en los que hay menos exigencias. Podés jugar igual que hoy y es aceptado, pero River exige otra cosa».

La situación de los jugadores que podrían irse de River

En ese sentido, está claro que los tres defensores mencionados no forman parte de las preferencias para Gallardo. Gattoni suele ser una alternativa de emergencia, Funes Mori hace tiempo que batalla con sus lesiones, y Enzo Díaz quedó relegado por Marcos Acuña y apunta a irse en el próximo mercado de pases.

Mientras que en el mediocampo, Fonseca fue un jugador utilizado por el Muñeco en su llegada, pero no convenció y perdió lugar en el último tiempo. Su llegada fue un pedido exclusivo de Martín Demichelis, pero seguramente busque un nuevo destino.

En el caso de los delanteros, el paraguayo lleva 16 partidos en el Millonario y no cumplió con las expectativas que había generado, nunca se ganó al titularidad y todavía no pudo marca ni siquiera un gol. Mientras que el Colibrí todavía no tiene un futuro definido. Si bien tiene vínculo hasta 2025, su clausula baja el próximo año y podría ser una tentación para otro equipos. Hoy en día es suplente y está en la mira del hincha.