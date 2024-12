La dura autocrítica del Pity Martínez: «No veníamos representando la camiseta ni al técnico»

Gonzalo Martínez volvió a ser clave al entrar en el segundo tiempo en la goleada de River contra Rosario Central y aportó una claridad que después replicó ante el micrófono de la transmisión televisiva en la nota post partido.

El Pity asistió a Miguel Borja en el segundo gol, a Pablo Solari en el tercero y luego convirtió el cuarto de penal en su primer tanto después de la recuperación de su lesión ligamentaria que lo sacó de las canchas gran parte del año.

Más allá de la alegría por la contundente victoria y la clasificación a la Copa Libertadores 2025, Martínez hizo autocrítica por el nivel que mostró el Millonario en los encuentros anteriores.

«Estoy feliz por el triunfo, el grupo se lo merecía, veníamos trabajando para esto. No veníamos teniendo buenos partidos, no veníamos representando la camiseta ni al técnico, nos debíamos esta victoria», afirmó el Pity luego del 4-0 al Canalla.

«Trato de aprovechar los minutos que tengo al máximo y sumar desde donde me toque. Sé que vengo de una lesión larga, no es fácil. Jugar acá es lo más lindo que hay, no hay motivación mayor para dejar todo y que la gente se sienta identificada», agregó sobre su buen momento.

El Pity Martínez aún no renovó para 2025

Más allá de su buen presente, a Gonzalo Martínez se le termina el contrato a fin de mes y aún no tiene asegurada su continuidad en River.

De todas formas, todo indica que ampliará su vínculo, al menos por una temporada más. «No hay charlas todavía, pero estoy tranquilo porque sé que si doy el máximo en cada partido esa posibilidad va a llegar», comentó sobre su renovación.