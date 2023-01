Cómo sigue el fútbol de Cipolletti: esperan la firma de Lovrincevich y avanzan por refuerzos

Con la vuelta de Roberto Rappazo Cesio a la presidencia del Club Cipolletti también se dio el regreso de Marcelo Bastías que estará a cargo del fútbol en el Federal A, acompañado por Domingo Perilli.

El dirigente reveló que “está avanzada la negociación” con el DT Juan Lovrincevich pero la van a confirmar “cuando firme el contrato”, algo que esperan que suceda en la jornada de miércoles.

“Vamos en desventaja con el armado del plantel, pero hay varios jugadores arreglados de palabra. Se empezó tarde pero aún estamos en carrera. Vamos a sumar entre 7 y 10 jugadores de la zona, más otros 10 o 12 de afuera”.

(Fotos: Yamil Regules)

El objetivo es que los primeros refuerzos lleguen a la ciudad la semana que viene para empezar la pretemporada el 1 de febrero.

Sobre la realidad del mercado de pases, Bastías reconoció: «Traer jugadores del Nacional B es muy difícil en lo económico. Los jugadores no quieren firmar por 2 años, la mayoría busca hacerlo por uno. No vamos a traer ninguno con cláusulas para irse a mitad de año, solo arreglos por toda la temporada. Mingo (Perilli) nos va a ayudar a tener un proyecto con muchos jugadores de la zona y pocos refuerzos de afuera, de los que realmente cambian la ecuación».

Los que actualmente tienen contrato en el club y seguirían son: Facundo Crespo, Damián Jara, Maxi Amarfil y Elvis Hernández aunque este último manifestó su deseo de emigrar al fútbol de Chile por cuestiones personales.

(Fotos: Yamil Regules)

Además, Bastías aseguró que buscarán la continuidad de Manolo Berra, Fernando Pettineroli, Denis Lara, Matías Sosa y Enzo Romero. El Aqua tiene una propuesta laboral de Añelo que para Cipo es imposible de igualar, por lo que está en duda.

Sobre su incorporación al grupo de trabajo, «Mingo» Perilli aseguró: «Tengo sensaciones encontradas, la situación del fútbol es crítica. Me crié en el club, no tenía pensado trabajar en fútbol pero recibí el apoyo de mi familia. En este momento del club, si las cosas iban mal no me iba a permitir estar afuera. Vengo a dar la cara, voy a tener la tranquilidad de no verlo desde afuera».