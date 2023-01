Rappazo Cesio y su vuelta a Cipolletti: «La pasión pudo más que la razón»

Después de un 2022 difícil, el Club Cipolletti tuvo un arranque de año turbulento y tocó fondo desde el punto de vista institucional. La reconstrucción empezó oficialmente ayer con las primeras precisiones de Roberto Rappazo Cesio.

El dirigente volvió a asumir como presidente tras la renuncia de Pedro Gutiérrez luego de que balearan su caso en un hecho aún en investigación.

“Esta situación a mí me sorprendió, no estaba preparado para hacer esto. Estoy superando una enfermedad que me tuvo postrado durante todo el 2022, estoy en un proceso de rehabilitación. Mi prioridad es la salud pero la pasión pudo más que la razón”, expresó Rappazo Cesio en conferencia de prensa.

El contador y exministro de economía de Río Negro fue intervenido por un cáncer de próstata y también sufrió la fisura de una vértebra.

“Tengo movilidad reducida, llevé a mis nietos a Las Grutas y no pude bajar ni a la playa. Hay gente que no entiende porque yo estoy acá, mi idea es colaborar con el club para dejarlo ordenado como corresponde”, afirmó.

(Fotos: Yamil Regules)

A su vez, destacó: “Hemos podido incorporar a Mónica del Río como vicepresidenta primera y a Simón Himelfarb como vicepresidente segundo y a Maru Baraldo como prosecretaria. Esto le va a dar fortaleza al club, con la incorporación de dirigentes jóvenes”.

Sobre los objetivos económicos a corto plazo, el presidente contó: “Tenemos que pagar la cuota del concurso de acreedores ante el pedido de quiebra que se arrastra desde el año 2000, se va a cancelar en los próximos días. De acá a tres años se pagarán las demás cuotas”.

En segundo lugar, hizo hincapié en cómo se utilizará el dinero por la transferencia del Tuti Del Prete. “Estamos creando una comisión de infraestructura para administrar los recursos. El Ruso Homann se encargará del mantenimiento de la cancha en La Visera”, comentó.

“Queda por cobrar el 95%, cerca de 400 mil dólares. Se le hizo un reclamo a Pumas por 200 mil dólares, por el mecanismo de solidaridad que equivale a un 4,5% de la transferencia de Estudiantes al club mexicano. Hay una parte lista para cobrar pero estamos estudiando las posibilidades cambiarias de acuerdo a resoluciones del Banco Central”, precisó al respecto.

Sobre la salida de Pedro Gutiérrez, Rappazo Cesio comentó: «Personalmente me reuní con el ministro de gobierno y le pedí el esclarecimiento del hecho. Como comisión directiva emitimos un comunicado repudiando el hecho».

Acerca de los repetidos sucesos de violencia en La Visera de Cemento, señaló: «Si se repite una situación como la de Independiente de Chivilcoy la sanción sería durísima, nos llevaría a una pérdida patrimonial. Hemos hablado con Marcelo (Bastías) para encauzar esos temas. debemos mantener la categoría y cualquier hecho de violencia nos puede llevar a la pérdida de la categoría como casi le pasa a Huracán Las Heras».

La gestión de Rappazo Cesio como presidente será, en principio, hasta mayo de 2024 que es el plazo que le quedaba a la gestión de Pedro Gutiérrez. De todas maneras, en mayo de este año se convocará a asamble para elegir a los 5 vocales que faltan de acuerdo al reacomodamiento por las diversas renuncias.

Además, el presidente anunció que Marcelo Bastías junto a Domingo Perilli estarán a cargo de la subcomisión de fútbol y que el objetivo es “profesionalizar” la disciplina.

(Fotos: Yamil Regules)

El Club Cipolletti cuenta con el beneficio del Decreto 1212 que libera a los clubes de pagar las cargas sociales. Uno de los requisitos es mantenerse en el Federal A, por lo que se insistió en la importancia de no perder la categoría.

“Si desciende, Cipolletti debería asumir una deuda grande con AFIP por la medida cautelar. Por esto el club ahorró unos 35 millones de pesos”, aseguró.

En el caso de Bastías, su decisión era no seguir este año tras su gestión en 2022 pero cambió de opinión ante el pedido de Rappazo Cesio.

(Fotos: Yamil Regules)

“Yo estuve 4 meses el año pasado y era hasta que termine el torneo. Agradezco al presidente que me llamó y me convenció”, expresó.

“Es difícil estar acá, era más fácil quedarse en la casa. Les pido a todos que estemos unidos y los invito a que se sumen, las puertas están abiertas. Peor de lo que estamos hoy no vamos a estar“, agregó.

También aclaró que se dedicará al 100% a su labor en el club y dejará momentáneamente de lado su trabajo empresarial al que se dedicaba. Ayer, Cipo dio el primer paso en su reconstrucción y aspira a que, de ahora en más, todo sea crecimiento.