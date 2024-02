Con cuatro partidos, cierra la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional: hora, TV

Deportivo Riestra y Vélez subirán el telón en el cierre de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El elenco del Ogro Fabbiani buscará su primera victoria desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, con transmisión de ESPN Premium.

Riestra lleva un empate (0-0 contra Instituto de Córdoba) y tres derrotas de manera consecutiva (2-0 vs. Argentinos, 1-0 vs. Barracas Central y 3-0 vs. River Plate), por lo que está último en la tabla de promedios y en la general.

Vélez, que es uno de los complicados en el promedio, sumó sus primeros tres puntos contra Gimnasia (3-1), de local, en la última presentación y totaliza cuatro.

Platense, de floja campaña, será local hoy ante Belgrano de Córdoba, que aún no ganó en el torneo. El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López, será arbitrado por Pablo Giménez -con el VAR a cargo de Andrés Merlos- y televisado por la señal ESPN Premium.

El Calamar llega al duelo de este jueves tras caer 3-0 en su visita a Lanús y tiene una sola victoria, un empate y tres caídas en lo que se lleva jugado del torneo. Se ubica, con 4 puntos, en la novena posición de la Zona B.

El presente de Belgrano de Córdoba preocupa al entrenador Guillermo Farré, quien fue ratificado por el presidente del club cordobés Luis Fabián Artime a pesar de la mala campaña del equipo.

Los Piratas se ubican en el puesto 13 de la tabla, no conocen la victoria y solo sumaron un punto con un empate (1-1) ante San Lorenzo en la primera fecha del certamen.

Independiente Rivadavia de Mendoza e Instituto de Cordoba, se verán hoy las caras desde las 21 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.

Independiente Rivadavia, conducido por el relator deportivo Rodolfo De Paoli, es uno de los equipos que asombró en este inicio de temporada con un fútbol de alto vuelo que, a pesar de la última derrota ante Rosario Central (1-0), mereció sumar más de los seis puntos que presenta en la tabla.

Instituto, de Diego Dabove, con Damián Puebla (4 goles) como principal figura y la solidez de Manuel Roffo (2 en contra) en el arco, también es uno de los mejores en el comienzo, con ocho unidades, y por el momento está dentro de la zona de cuartos de final.

Por último, Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors desde las 21:30 en el estadio Mario Kempes, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y será televisado por la TV Pública.

La T tuvo muy pocos días de trabajo luego de su último partido, ya que el lunes jugó el clásico ante Instituto (2-2). Por eso, el técnico deberá decidir con pocas prácticas entre medio si les da continuidad a los que arrancaron como titulares ante la Gloria o se inclina por introducir a alguno de los futbolistas que ingresaron en el complemento y fueron determinantes para el mejor funcionamiento.

El Bicho viene de un muy buen partido en su estadio al superar el último sábado a Banfield por 4 a 2, por lo que el entrenador Pablo Guede mantendría la misma formación para el juego ante la T.

Argentinos Juniors tiene 8 puntos en el torneo y, si bien se mantiene invicto, no pudo ganar en sus encuentros como visitante. Talleres, en tanto, acumula tres juegos sin derrotas y tiene 7 puntos en la tabla.