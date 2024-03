Con dobletes de Lionel Messi y Luis Suárez, el Inter Miami goleó a Orlando City en la MLS

Con dos goles de Lionel Messi y dos de Luis Suárez, el Inter Miami goleó 5 a 0 a Orlando City por la segunda fecha de la temporada 2024 de la Major League Soccer de Estados Unidos.

A los 4 minutos de juego, el equipo del Tata Martino se adelantó en el marcador con el primer gol oficial del uruguayo en el club. Tras un desborde del alemán Julian Gressel por la derecha, el ex DC United metió el pase atrás para que el experimentado delantero defina de primera y coloque la pelota en el primer palo del peruano Pedro Gallese.

La fórmula se repitió y Suárez amplió la ventaja en otra combinación con Gressel. En la medialuna del área, el goleador de 37 años tocó para el alemán que devolvió la pared y pateó cruzado en el mano a mano con Gallese.

Gressel to Suárez to the back of the net to give us the early lead!

El finlandés Robert Taylor puso el 3-0 a los 29 minutos de juego. Nuevamente, la jugada la inició Gressel que dejó mano a mano a Suárez con el arquero pero, en vez de definir, dio el pase corto al segundo palo para que Taylor la empuje con el arco libre.

Gressel and Suárez do it AGAIN to double the lead

Suárez plays it to Taylor who gives us our third of the match

A los 12′ del segundo tiempo llegó la hora de Messi. Jordi Alba la picó por arriba de Gallese, pegó en el travesaño y el capitán aprovechó el rebote. Ya venía de hacer uno en el empate del debut con Los Ángeles Galaxy.

Jordi 🤝 Messi for the fourth of the match

Cinco minutos después, Suárez tiró el centro y el astro argentino la cruzó de cabeza para el 5 a 0 en un partido sin equivalencias.

Suárez whips in a ball to Messi who finishes it for our fifth goal of the night

Además de Messi, fueron titulares en Inter los defensores argentinos Nicolás Freire y Tomás Avilés. En Orlando están Rodrigo Schlegel y Martín Ojeda.