Con Julián Álvarez de titular, Arsenal venció a Manchester City y ganó la Community Shield

En el primer título de la temporada en Inglaterra, Arsenal le ganó a Manchester City por penales y se quedó con la Community Shield. Julián Álvarez fue titular y jugó los 90 minutos.

Esta competencia enfrenta al campeón de la Premier League contra el de la FA Cup. El equipo de Pep Guardiola ganó las dos y Arsenal accedió a la final por ser subcampeón de la liga.

Son dos rivales que se conocen mucho al igual que los entrenadores, que supieron compartir cuerpo técnico antes que Mikel Arteta se lance como DT principal en el club londinense.

Ese aspecto y el hecho de ser el primer partido oficial de la temporada generó que el encuentro tenga un ritmo inferior al que acostumbran estos equipos.

A los dos les costó llegar con peligro y en el primer tiempo fue levemente superior Arsenal. Kai Havertz tuvo dos chances claras que le tapó Stefan Ortega Moreno.

En la única en la que el City pudo agarrar mal parado a su rival convirtió el 1 a 0. El juvenil Cole Palmer cruzó un zurdazo bárbaro y desató el festejo de los de Manchester.

Cuando parecía que los de Guardiola ya eran campeones, en el último minuto de descuento, Leandro Trossard pateó de zurda, la pelota se desvió en Manuel Akanji y se metió para un agónico empate.

En los penales, Kevin De Bruyne pateó al travesaño y Aaron Ramsdale se lo atajó a Rodri. Marin Odegaard, Trossard, Bukayo Saka y Fabio Vieira anotaron para Arsenal. Solo Bernardo Silva acertó en el City.

WHAT A TURNAROUND 🤯@Arsenal are your #CommunityShield champions after a penalty-shootout 🏆 pic.twitter.com/bFhx6ECN9S