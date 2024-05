Ley Bases | El Senado retoma este lunes el debate: ¿de quiénes depende la firma de un dictamen?

El Senado retomará este lunes el tratamiento de la Ley de Bases y el paquete fiscal, luego de haber entrado en cuarto intermedio el jueves pasado. Se tratará de un reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.|

Los planes del oficialismo, que aspiraba a conseguir un dictamen exprés, quedaron enterrados y el ritmo de ambos proyectos en la Cámara alta lo impusieron los bloques dialoguistas, algo que -parece- haber sorprendido a propios y extraños.

Sin embargo, las luces de alerta siempre estuvieron ya que el Senado, en este caso, se apresta a ser cámara revisora de las iniciativas y fue notoria la falta de política con los líderes de los bloques.

Este nuevo contexto, hizo que el dictamen que le permita a La Libertad Avanza llegar al recinto sea una verdadera incógnita. De no extenderse más allá de esta semana, recién podrían desembarcar en el hemiciclo senatorial el jueves 23 de mayo, a solo dos días del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei para el 25, en la ciudad de Córdoba.

El jueves, a través del presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, reconoció que aceptaron la nota enviada por el kirchnerismo en la que pidió la inclusión de nuevos expositores sin dar detalles de quiénes.

La senadora Juliana Di Tullio ya había anticipado un día antes, el miércoles, que pediría la visita de la CGT, las dos CTA y la OIT al plenario. Luego de la intervención de Abdala, un grupo de senadores pidió que se amplíe el tiempo para añadir expositores a esa lista, que sería reducida a cinco por bloque.

Los puntos más golpeados de la primera semana de la ley de Bases y el paquete fiscal, y que dejaron entrever un sinfín de modificaciones en capítulos clave, fueron: Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria, reforma laboral.

El Senado retoma este lunes el debate: las firmas para el dictamen

Luego de la lista de oradores se abrirá una instancia de debate entre los senadores para tratar de llegar a la firma de un dictamen. Las tres comisiones reúnen un total de 53 senadores, de los cuales 22 pertenecen al peronismo, la fuerza que tiene la primera minoría en la Cámara alta con 33 senadores, que hasta el momento ratificaron su rechazo a las dos leyes del Ejecutivo.

La mirada del oficialismo, que sólo tiene 3 firmas en el plenario -Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche y el riojano Juan Carlos Pagotto-, está orientada a cómo se mueve la oposición dialoguista.

En las primeras tres jornadas tuvo más presión de los aliados que del propio kirchnerismo, con cuestionamientos de Guadalupe Tagliaferri (PRO), los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y varios de los federales.

La situación es que el radicalismo tiene una docena de firmas en el plenario, pero de ese total hay algunos que tienen más peso, porque integran más de una comisión. Blanco integra las tres así que tiene 3 firmas; y Lousteau 2.

El PRO puede aportar 4 avales, pero 2 pertenecen a Tagliaferri, que planteó varios reparos al blanqueo y al RIGI.

Entre los federales y bloques provinciales hay 12 firmas. Pertenecen a Río Negro, Neuquén, Misiones, Santa Cruz, Tucumán, Cambio Federal y Unidad Federal. De ese total, el Gobierno tendría garantizados 9 de legisladores que anticiparon su apoyo en la votación en general, cuando se discuta en el recinto.

En síntesis, con los 3 votos propios y 18 firmas de los aliados, La Libertad Avanza totalizaría 21 firmas, es decir que el despacho de mayoría sería para UP que tiene 22.

Por eso, el oficialismo buscará convencer a los aliados para acercarse lo más posible al número de 31 adhesiones, que ese el máximo que podría conseguir si se adhieren todos los eventuales socios. Así, se quedaría con el dictamen de mayoría, que se trataría primero en el recinto.

Uno por uno, de quiénes depende el dictamen de la Ley Bases en el Senado

En la UCR la principal incógnita es Lousteau porque es el más crítico y se esmera en mantener el suspenso cómo votara.

En cambio, el fueguino Pablo Blanco, ya adelantó que votará a favor de la ley en general. Pero en contra de los artículos de delegaciones, de Ganancias, de la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otros. Esa postura da a entender que podría firmar el dictamen del oficialismo, aunque en disidencia.

El PRO ya se mueve como oficialismo y está dispuesto a votar todo prácticamente con los ojos cerrados, pero la larretista Guadalupe Tagliaferri representa una amenaza para esa bancada. De todas manera, estaría dispuesta a votar a favor en general, aunque en particular está pidiendo numerosas modificaciones.

El federal y líbero Edgardo Kueider es otro nombre clave. El entrerriano es el presidente de Asuntos Constitucionales, una comisión de peso que el oficialismo le confió. Sin embargo, mantiene distancia y no garantiza su apoyo. En una ocasión que el oficialismo tenía empatado el dictamen -por Boleta Unica- su firma definió para el lado de LLA, pero aclaró que era por «código político», para no obstruir. Dejó claro que no significaba que votaría a favor.

Lucila Crexell es otro eslabón decisivo. La neuquino ha evitado referirse públicamente a su voto. Desde Río Negro, la firma de Mónica Silva -que responde al gobernador Alberto Weretilneck– también puede hacer la diferencia. Más allá de Ganancias, que está en contra como todos los patagónicos, no hizo grandes objeciones.

El caso del santacruceño José María Carambia es más difícil. Responde al gobernador Claudio Vidal que mantiene una relación tensa con el Gobierno.

Con información de Clarín y Noticias Argentinas