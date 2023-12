Con un gol de la barilochense Mayorga, Boca gritó campeón en la Copa de la Liga Femenina

Con goles de Amancay Urbani y la barilochense Miriam Mayorga, Boca derrotó a Belgrano por 2-0 en el partido de vuelta de la final de la Copa de la Liga Femenina (3-0 en el global) y se quedó con un nuevo campeonato. De esta manera, Las Gladiadoras son las tetracampeonas del fútbol nacional.

Una vez más, las Xeneizes demostraron que dominan a voluntad en la Argentina. Ganaron su cuarto título consecutivo, otra vez lo hicieron de punta a punta, sumaron la 30° estrella a su historia y clasificaron a la Copa Libertadores 2024.

La barilochense Miriam Mayorga, histórica jugadora de la Selección y actual capitana de Las Gladiadoras, fue la autora de la segunda conquista de la tarde ante las cordobesas en la cancha ubicada en el complejo Pedro Pompilio de Boca.

En un tiro libre a favor, sobre la media hora del complemento, la defensora aprovechó el desvio de la pelota en la cabeza de una compañera y estampó el 2-0 que liquidó la historia. Amancay Urbani, a los 17 de la segunda etapa, abrió el marcador para las locales.

Mayorga: «Fue el torneo más difícil que jugamos»

Tras la conquista de un nuevo título con Boca, Miriam Mayorga fue elegida la mejor jugadora del partido y aseguró que la Copa de la Liga 2023 fue un campeonato muy complicado de ganar.

«Es una felicidad enorme, porque fue el torneo más difícil que jugamos y eso hace que la satisfacción sea aún más grande. Fue buenísimo el marco de publico, tanto en Cordoba como acá, muchas de nosotras somos del interior y valoramos mucho que haya tanta gente en la cancha. Ojalá que esta convocatoria se mantenga con el paso de los años», aseguró la capitana de Boca.

A la hora de recordar el gol, la barilochense explicó la jugada y también se acordó de su familia en Bariloche: «En el gol la pelota me quedó justo. Las chicas cabecean muy bien, aproveché el espacio, me cayó para definir y después para festejar con el grupo. Se lo dedico a las personas que me acompañaron hoy, a toda esta gente que se hizo presente, a mi familia de Bariloche y a mi abuela de Río Chico».