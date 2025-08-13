Tottenham y PSG igualan en la final de la Supercopa de Europa: Cuti Romero hizo un golazo

Este miércoles, Tottenham está dando la sorpresa en la Supercopa de Europa. El elenco inglés se impone por 2-1 ante PSG en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia y se encamina al título. Cristian Cuti Romero dejó su marca en el resultado al anotar el segundo tanto con un gran cabezazo.

Si bien el primer tiempo fue igualado, los Spurs sorprendieron a la defensa parisina en el cierre del primer tiempo y abrieron el marcador. A los 39 minutos, Micky Van de Ven aprovechó un rebote en el travesaño y puso el primer tanto del partido para los Spurs que le ganen 1-0 al PSG en la final de la Supercopa UEFA.

Mira la pelota que bajó el Cuti Romero. Que animal. Muy interesante tácticamente el primer partido de Thomas Frank con el Tottenham.



pic.twitter.com/9Nrsvowmaj — 𝙅𝘿 (@JuannDis) August 13, 2025

En el complemento, los ingleses golpearon casi desde el vestuario y estiraron la ventaja mediante el defensor argentino. Romero puso el 2-0 con un gran cabezazo cruzado tras un tiro libre y estiró la ventaja en la final.

¡¡GOL DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!! CUTI ROMERO PONE EL 2-0 DE TOTTENHAM ANTE PSG.



pic.twitter.com/n3c9yEHu9S — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

A falta de cinco minutos para el final, el coreano Lee Kang-in sorprendió con un zurdazo cruzado desde afuera del área y descontó para el PSG.

Ya en tiempo de descuento, Gonzalo Ramos apareció por sorpresa dentro del área para conectar un centro desde la derecha y empatar el resultado.

Supercopa de Europa: Tottenham vs PSG

PSG y Tottenham se enfrentan por la Supercopa de Europa, título que se define entre el campeón de la Champions League y la Europa League.

PSG se impuso en la final de la Champions por 5-0 ante Inter, mientras que los Spurs le ganaron 1-0 al Manchester United en la Europa.