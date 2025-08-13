La picante confesión de un dirigente de Boca sobre Riquelme: «Sabe lidiar con enemigos»

En medio de la crisis que atraviesa Boca, un dirigente salió a bancar a Juan Román Riquelme y lanzó una inesperada declaración que generó repercusión. Además, desde la comisión respaldaron a Miguel Russo y opinaron acerca de uno de los polémicos refuerzos.

Alejandro Veiga, prosecretario del Xeneize, respaldó al presidente del conjunto azul y oro con una inesperada declaración. «Román tiene el cuero duro y sabe, está acostumbrado a lidiar con enemigos. O das la talla o te vas a tu casa si no te gusta que hablen mal de vos», sentenció Veiga en diálogo con Boca de Selección (Radio Del Plata).

En ese sentido, el directivo no se achicó y calificó de «absurdas» algunas de las acusaciones recientes contra el presidente: «Podés decir que se equivocó en traer a un jugador o técnico, pero hay cosas que duelen«.

El respaldo de Boca a Miguel Russo

Por otra parte, Veiga opinó sobre Miguel Russo, entrenador del Xeneize y aseguró que la decisión de continuar o no es exclusivamente suya. «Está muy bien, muy contento, metido en Boca. No sé lo que tiene, pero sé que está con esta historia hace tiempo. Es amado por la gente y con consenso total. Si se ve fuerte, está para seguir. Así como lo fuimos a buscar, creemos que nos puede dar una salida desde lo futbolístico», sentenció.

Además, el prosecretario se refirió a las críticas que recibe Alan Velasco, el talentoso jugador por el que Boca pagó 10 millones de dólares en el último mercado de pases. «Le tengo una fe bárbara. Juega bien. Tiene que creérsela; si Boca puso la plata es porque confía en él«, concluyó.