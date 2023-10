Copa Libertadores: Palmeiras practicó penales antes de la revancha semifinal con Boca

El 0-0 de la ida y los antecedentes de Boca en los cruces de octavos y cuartos de final, llevaron a Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras, a ordenar una práctica de penales. A pesar del resultado favorable en La Bombonera y de sostener el cartel de candidato en la serie, el entrenador portugués quiere estar en todos los detalles y evitar sorpresas, con el objetivo de llegar a la definición de la Copa Libertadores, el 4 de noviembre en el Maracaná.

Boca, que lleva cuatro empates consecutivos en la Copa Libertadores, tuvo en Sergio Romero a su gran figura en las tandas de penales contra Nacional de Montevideo y Racing. Le contuvo a Juan Ignacio Ramírez y Daniel Bocanegra, del equipo oriental; y a la dupla central de la Academia, Gonzalo Piovi y Leonardo Sigali, para encaminar las series y meter a Boca entre los cuatro mejores del continente. Además, el Xeneize fue efectivo a la hora de patear, ya que solo marró Pol Fernández ante el Bolso.

Palmeiras, entre los últimos 0-0 y la estadística de Weverton

Palmeiras fue el mejor equipo de la fase regular de la Copa Libertadores y nunca necesitó de los penales para pasar las fases. Primero eliminó a Atlético Mineiro (0-1 y 0-0) y se metió en cuartos en una serie rara: goleó 4-0 a Deportivo Pereira en Colombia y otra vez empató 0-0 en el desquite del Alianz Parque. Ese dato, sin goles en casa, también pudo ser clave para que se practiquen penales y Weverton llegue preparado.

La estadística no está del lado del arquero de Palmeiras, quien atajó su último penal en noviembre de 2019, cuando su equipo derrotó a Caerá (1-0) en un duelo por el Brasileirao. Durante esta temporada le patearon tres y todos fueron gol.

En la previa, el arquero de 35 años, se refirió al tema y dijo: “Hay que trabajar y estar preparado. Yo estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en dios, pero no creo que dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno, de eso no tengo ninguna duda».