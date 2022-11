Cristiano Ronaldo rescindió su contrato en el Manchester United y se quedó sin club

Después de sus fuertes declaraciones contra el club, Cristiano Ronaldo rescindió su contrato con el Manchester United en pleno Mundial de Qatar 2022 y su futuro es incierto.

«Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución en sus dos etapas en Old Trafford, en las que ha marcado 145 goles en 346 partidos, y le desea lo mejor a él y a su familia en el futuro», dijo el United en un comunicado.

Hace unos días, retiraron el ploteo de la imagen de CR7 del estadio Old Trafford después de las declaraciones en una entrevista que brindó el portugués en contra del club y del entrenador, Erik Ten Hag.

«El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado», había expresado Cristiano sobre la relación quebrada entre él, el club y el director técnico.

ℹ️ Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

El entrenador neerlandés le había pedido al Manchester United que Ronaldo no siguiera siendo parte del club, porque no iba a tenerlo en cuenta para el 2023.

«No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me muestras respeto yo nunca lo tendré», fueron las palabras del delantero.

Cristianose encuentra en Qatar para jugar su quinto Mundial con la selección de Portugal. Los lusos debutan el jueves por el Grupo H contra Ghana.