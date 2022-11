Cristiano Ronaldo explotó contra el Manchester United: «me sentí traicionado»

A una semana del comienzo del Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo no se guardó nada y realizó duras declaraciones contra Manchester United, el entrenador y algunos dirigentes.

En una entrevista televisiva con el periodista Piers Morgan, del canal Talk TV, el portugués fue lapidario al hablar del club al que volvió el año pasado y en el que difícilmente continúe después del Mundial.

«Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra», aseguró Cristiano. Sobre el entrenador, Erik Ten Hag, señaló: «No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto».

“Mi hija fue hospitalizada en julio, por eso me perdí pretemporada del equipo".



"Mi hija fue hospitalizada en julio, por eso me perdí pretemporada del equipo".

El DT no fue el único apuntado. «No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club», expresó Ronaldo y también le pegó contra el extécnico, Ralf Rangnick. «Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él».

Uno de los momentos bisagra para su mala relación con el club fue en el receso de verano de este año cuando sufrió la muerte de su hija luego del parto. En ese momento no sintió el acompañamiento esperado y recibió presiones para volver a los entrenamientos.

La crítica de Cristiano no solo fue sobre el presente del Manchester United sino también sobre los manejos de los últimos años. «No he visto evolución en el club desde que se fue Ferguson, la progresión ha sido cero.»

Incluso también se ocupó de su excompañero Wayne Rooney. «No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad..»