Cruz del Sur y un técnico por cinco días: Mario Martínez no llegó a asumir y se fue a otro club

En menos de una semana, Marío Martínez arregló con Cruz del Sur, faltó a un entrenamiento, confirmó que no asumía y llegó a Huracán de Comodoro Rivadavia. Una situación llamativa que sorprendió a los dirigentes barilochenses y generó acusaciones encontradas entre ambas partes.

El miércoles 11 de septiembre, el Cruzado anunció en sus redes sociales que Martínez había llegado a un acuerdo para ser el próximo entrenador en reemplazo de Ariel Lovera.

El DT viedmense empezaría así su segundo ciclo ya que había estado en la institución poco más de un año entre fines de 2020 y principios de 2022.

En 2023, Martínez ascendió con Germinal de Rawson al Federal A, un logro que lo posiciona bien de cara al Regional Amateur que empieza en octubre y en el que Cruz del Sur está esperando recibir una licencia para jugarlo.

Ahí comienzan las versiones cruzadas. Los dirigentes aseguran que este último lunes el DT no se presentó al entrenamiento sin mayor aviso. «Intercambiamos mensajes y después él mencionó que no somos serios en algún medio. Al otro día nos enteramos que no teníamos técnico», describió Carlos Sánchez, vicepresidente de Cruz del Sur en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Por mensaje de Whatsapp nos dijo que se iba de la ciudad. Primero pensamos que había surgido algún problema familiar pero a las pocas horas salió el anuncio de Huracán de Comodoro Rivadavia«, agregó el dirigente.

«Nos sorprendió porque ya había pasado una etapa juntos. Nos podría haber dicho que le salió una oferta mejor, que le interesaba más. Esa charla no se dio, nos pareció una falta de respeto«, afirmó Sánchez.

La versión de Martínez es que el club no cumplió con lo que le había prometido. «Uno de los temas fue el del preparador físico. Nunca me confirmaron un preparador físico y eso es algo básico para iniciar un trabajo», aseguró para la página Fútbol Andino.

«A esta altura, uno quiere trabajar lo más serio posible. No estoy para perder tiempo. Tengo a mi familia y mis hijos y necesito trabajar en proyectos serios. antes de venir a Bariloche yo ya tenía un par de propuestas. Me había inclinado por Cruz del Sur. Es una lástima como se dio todo pero tengo que pensar en mi familia«, añadió.

Sobre el tema del preparador físico, el vicepresidente comentó: «Había una sola situación para resolver que tenía que ver con la llegada de un preparador físico. Podía venir uno de su conocimiento desde Rosario o íbamos a busca alguno de acá, del mismo nivel, el resto estaba arreglado».

«Nosotros ofrecemos poco pero no hacemos promesas imposibles, ofrecemos lo que sabemos que podemos cumplir. Fueron excusas, a lo mejor Mario no nos supo trasladar la situación, se podría haber dado otro tipo de salida y nadie se ofende», agregó.

La publicación de Cruz del Sur en redes sociales

En el fútbol regional y del interior del país no pasó desapercibida la publicación de Cruz del Sur en redes sociales en la que confirmaba que Martínez no asumía y se iba a Huracán de Comodoro Rivadavia.

El club decidió informarlo con humor e ironía a partir de la frase: «Le deseamos mucho éxito a Mario Martínez en su nuevo club, y agradecemos el trabajo, la dedicación y el esfuerzo brindado en los 5 días que decidió ser DT de Cruz del Sur«.

Luego compartieron sus «estadísticas» de 0 partidos, 2 entrenamientos y 1 semana en Bariloche y remataron: «Nos quedamos con tus enseñanzas, el departamento alquilado vacío y las Pastas de Gabriel enfriándose».

La publicación causó gracia en el mundo del fútbol aunque a algunos hinchas del Cruzado no les pareció atinada por venir de la cuenta oficial del club.

«Las redes nos dan la facilidad de comunicar desde todo punto de vista, en este caso desde un lado cómico. La idea es que tenga visibilidad, cuánto más gente opine y de manera diversa, mejor», indicó al respecto el vicepresidente Sánchez.

Escuchá a Carlos Sánchez en «Subite al Podio» de RN Radio