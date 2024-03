Cuándo fue la última vez que el Dibu Martínez no atajó en la Selección Argentina

La Selección Argentina finalizará su gira por Estados Unidos ante Costa Rica este martes a las 23.50. En el estadio el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, el conjunto de Lionel Scaloni buscará sellar su segundo triunfo con un equipo alternativo y una sorpresa en el arco, Walter Benítez.

El entrenador de la Albiceleste optó por darle la oportunidad al ex Quilmes de ocupar el lugar de Emiliano Martínez, que será preservado por el cuerpo técnico.

Desde su debut en el arco de la Selección el 3 de junio de 2021 ante Chile, por las Eliminatorias, Dibu participó en 37 de los 43 partidos que jugó la Scaloneta. Y hace más de un año que no cede el lugar bajo los tres palos.

La primera ausencia del arquero campeón del mundo fue en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa América 2019 ante Bolivia. Martínez se ganó la titularidad en el puesto, luego de que Franco Armani no llegara en las mejores condiciones por haber atravesado el coronavirus. Sin embargo, Scaloni le devolvió la titularidad al arquero de River para cuidar al marplatense que acumulaba una tarjeta amarilla con el equipo ya clasificado.

Ya en 2021, su reemplazo fue Juan Musso. El arquero surgido en Racing, y con paso en distintos equipos de Italia, fue el titular frente Bolivia por las Eliminatorias el 9 de septiembre. Su presencia bajo los tres palos se dio a partir de la ausencia del guardameta de Aston Villa que había viajado para sumarse a su club a causa de un conflicto por la cesión de futbolistas.

Las ausencias del Dibu continuaron en marzo de 2022. Durante las Eliminatorias de Qatar, no estuvo ante Venezuela en la Bombonera (atajó Rulli) y Ecuador como visitante (atajó Armani). Su falta se generó a partir de la sanción de la FIFA tras el escandaloso Brasil-Argentina del 2021, en el que los cuatro jugadores que militaban en la Premier League (él, Cuti Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso), no estaban habilitados para ingresar a Brasil y fueron acusado de falsear la documentación al entrar al país.

Otro caso en el que el ex Independiente no pudo vestir la Albiceleste fue tras la coronación en la Finalissima frente a Italia. El cuerpo técnico de la Selección decidió desafectar a Dibu Martínez por una inflamación en un nervio de la rodilla. Por lo que no pudo atajar en la goleada 5-0 ante Estonia el 5 de junio de 2022. Su lugar fue ocupado otra vez para Franco Armani.

Mientras que la última vez que el Dibu no pudo defender el arco de la Selección Argentina fue en la previa del Mundial. El 23 de septiembre, Gerónimo Rulli tomó la posta frente a Honduras durante un amistoso en Miami. La decisión de Lionel Scaloni estaba relacionada con ver quiénes podían ser los suplentes del arquero que posteriormente se consagró campeón del mundo.

De esta manera, y tras 20 partidos al hilo como titular, Emiliano Martínez volverá a darle la oportunidad en el arco a otro futbolista.