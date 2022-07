Dani Alves no se olvida de su salida del Barcelona

Dani Alves no tuvo una segunda etapa como esperaba en el Barcelona y después de terminar su contrato disparó contra la dirigencia del club culé. Gentileza.

La última etapa de Dani Alves en Barcelona no terminó de la mejor manera. Luego de un paso de dos años por San Pablo, el histórico lateral brasileño regresó al equipo blaugrana con la ilusión de extender su larga lista de títulos. Las cosas no se dieron como lo esperaba y, luego de finalizar el contrato, quedó libre.

El experimentado y reconocido jugador de 39 años, quien por el momento está sin club, demostró que no la pasó en su última etapa en Barcelona, por lo que no dudó en apuntar contra el mal manejo de la entidad catalana.

“Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club pecó en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Como culé me gustaría que hiciera las cosas de otra manera”, declaró Alves.

Pese a esto, el defensor expresó su felicidad por haber tenido una última etapa en el Barcelona. “Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta. Encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo. Me fui contento de haber vuelt. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida”, destacó Alves.

La segunda etapa de Dani Alves en el Barcelona no fue la esperada y el experimentado jugador brasileño quedó disconforme. Gentileza.

Luego de la confirmación de su salida, se mencionó que Los Pumas de la UNAM, el flamante equipo de Eduardo Salvio que tiene como misión salir del fondo en la liga mexicana, se posicionó como una alternativa para el jugador brasileño. Según algunas versiones, el representante del lateral derecho ya recibió una oferta formal por parte de la dirigencia del club azteca, que ya se había interesado en el jugador antes de su retorno a Barcelona en diciembre último.