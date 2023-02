De Paul anduvo bárbaro en la victoria agónica del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid tuvo como titulares a los campeones del mundo Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, venció hoy a Celta de Vigo por 1 a 0 y sigue en la cuarta posición de la Liga de España, tras la fecha 21.

La victoria del «Aleti» del DT argentino Diego Simeone, tuvo mucha carga emocional porque fue agónica, de visitante y con un jugador menos. Cuando faltaban 20 minutos, el defensor Stefan Savic vio la roja y dejó a su equipo con diez, pero sus compañeros dieron la cara lograron los tres puntos en el final.

El delantero neerlandés Memphis Depay (44m. ST), quien ingresó en la segunda etapa, marcó para el conjunto «colchonero», que festejó su undécima victoria en el campeonato y continúa en zona de Liga de Campeones.

En el equipo madrileño ingresó otro campeón del mundo, Ángel Correa, ex San Lorenzo, a los 20 minutos por Antoine Griezmann. En el elenco gallego entró en la segunda parte el santafesino Franco Cervi (ex Rosario Central) y fue suplente el rosarino Augusto Solari (ex River).

🇦🇷 Rodrigo De Paul entre los jugadores del Atlético Madrid ante Celta:



➜ 1º en faltas recibidas [3]

➜ 1º en recuperaciones [11]

➜ 1º en chances creadas [2]

➜ 1º en duelos ganados [11/15]

➜ 1º en pases al campo rival [36]

➜ 1º en entradas completadas [5/6]@rodridepaul 💪🏼 pic.twitter.com/zx8WmPxoXY — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 12, 2023

Una de las figuras de la cancha fue De Paul, que disputó todo el partido y se convirtió en pieza clave para su equipo, tanto en la marca como en la distribución del juego.

El resultado mantiene al elenco de Simeone en la cuarta colocación y en zona de Liga de Campeones, con 38 puntos.

Cuando el Colchonero la pasaba mal, apareció Memphis Depay para poner el 1-0 de Atlético de Madrid ante Celta y darle el triunfo al equipo del Cholo.



📺 Mirá la #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/cnk026vGFu — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2023