Declararon culpable a Jorge Martínez, extécnico de Boca, por abuso sexual

Este miércoles, el Tribunal Oral 22 declaró culpable al exentrenador del equipo de fútbol femenino de Boca Jorge Martínez en la causa que fue denunciado por abuso sexual. El exjugador recibió la condena de un año de prisión condicional.

El extécnico Xeneize fue declarado culpable tras la denuncia realizada por Florencia Marco, que se desempeñaba como jefa del departamento de Prensa y Difusión del club. También confirmaron que Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, ambos integrantes del Consejo del Fútbol, serán investigados por falso testimonio, luego de haber sido citados para declarar en el juicio.

Se conoció que el exjugador permanecerá en libertad dado que las condenas menores a tres años no tienen cumplimiento efectivo en Argentina. Sin embargo, deberá cumplir ciertas condiciones que le impondrá el juez Sergio Paduczak del Tribunal Oral 22.

Esta mañana, se habían realizado los alegatos de las partes y luego de un cuarto intermedio se conoció el veredicto final. En un primer momento, el fiscal que investigó la denuncia de la víctima había pedido tres años de prisión para el extécnico, de 50 años.

Declararon culpable a Jorge Martínez: qué dijo Florencia Marco sobre el Consejo del Fútbol

Según detalló Florencia Marco, luego de presentar la denuncia el 7 de marzo del 2023 tras una serie de actitudes agraviantes por parte del director técnico del femenino, aseguró que Bermúdez y Delgado «sabían que el abuso sexual era real», pero no tomaron medidas al respecto. Además, no avalaron la postura de la denunciante en sus declaraciones durante el juicio y este miércoles, el juez los acusó de falso testimonio, por lo que serán investigados.

«Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender», había planteado Marco durante una entrevista con La Nación.

Con información de TyC Sports