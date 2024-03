Comienza el juicio por abuso sexual contra Jorge Martínez, ex DT del fútbol femenino de Boca

Marco denunció a Martínez, ex DT del fútbol femenino, por abuso sexual, acoso, violencia psicológica y moral.

Jorge Martínez, ex técnico del equipo femenino de Boca enfrenta este viernes el juicio oral luego de una denuncia realizada por Florencia Marco, quién se desempeñaba como jefa de prensa y denunció al entrenador por abuso sexual.

Este caso se encuentra en tratamiento en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N22 en Comodoro Py en un contexto donde el ex DT se presentó confiado, ya que, considera que puede demostrar que es inocente. «Esa es la tranquilidad que tengo. Contento de que se ejecute el juicio», dijo.

En la audiencia se presentarán las declaraciones testimoniales por parte de testigos del caso. Se espera que la determinación a cargo del juez Sergio Paduczak se entregue a lo largo de la jornada.

En caso de que en el veredicto se lo declare culpable, Martínez podría recibir una pena cercana entre seis meses a cuatro años.

Qué dijo Marco antes del inicio del juicio

Espero que se deje de naturalizar el abuso, el acoso y la violencia, que se le empiece a dar el lugar que corresponde, sobre todo en un espacio como en el que yo me encontraba, que es el del fútbol femenino», mencionó Marco.

La ex jefa de prensa contó que había acudido al departamento de Género e Igualdad del club y su respuesta no fue la esperada. «Me dijeron que tomara licencia mientras ellos investigaban. Al mismo tiempo, Martínez seguía al frente del plantel femenino como si nada. Pasaron meses, jamás tuve una respuesta y entonces me presenté con mi abogada Andrea Luncaglioli y radiqué la denuncia. Recién ahí Boca decidió separarlo de su cargo», señaló.

Se debe agregar que la damnificada trabajó durante 11 años en la institución y en la actualidad se encuentra realizando un tratamiento psicológico tras lo ocurrido.

El 8 de marzo, Marco publicó en sus redes sociales, que la Justicia había fijado el viernes 22 de marzo, a las 9 de la mañana, la primera jornada del juicio oral por abuso sexual simple ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.