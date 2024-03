Florencia Marco apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca en la causa por abuso sexual: «Fueron cómplices»

La denunciante en la causa por abuso sexual contra Jorge Martínez, Florencia Marco, habló con los medios durante su llegada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py, en la previa de conocer el fallo del juez Sergio Paduczak. Durante sus declaraciones apuntó contra el Consejo de Fútbol.

El viernes de la semana pasada se realizó el juicio oral del caso y Marco acusó al Consejo de encubrimiento.

«Va a quedar expuesto, no solamente por mí sino por todas las mujeres que pasan y pasaron esta situación. El Consejo de Fútbol fue cómplice para que siga sucediendo», describió la denunciante en su declaración. Este lunes, señaló nuevamente a los dirigentes Xeneizes.

Tras recibir la consulta sobre el presidente Juan Román Riquelme y el resto de los dirigentes, la exjefa de prensa del plantel femenino opinó: «Estoy triste y muy desilusionada. A Riquelme y a Bermúdez los conocía de antes. A Riquelme le armaba las conferencias de prensa, hemos charlado muchas veces e intercambiado mates».

Y agregó que no recibió ninguna comunicación por parte de la dirigencia, «nunca nadie se comunicó conmigo. El viernes quedó todo en evidencia: él (Martínez) tiene licencia con goce de sueldo y yo tengo licencia sin goce de sueldo», denunció ante la prensa Florencia Marco, quien era acompañada por su abogada la Dra. Andrea Lucangioli.

El abogado de Jorge Martínez solicitó la nulidad del juicio: se retrasó el fallo

El abogado Ángel Romero, defensor del exentrenador del Xeneize, declaró que el juez realizó «preguntas inducidas y tendenciosas» a los testigos en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py. Además, remarcó que actuó como una especie de fiscal en el caso.

Algunos de los que no avalaron la denunca de Marco con sus testimonios fueron Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol.

Según declaró la denunciante que presentó la denuncia el 7 de marzo del 2023, tras una serie de actitudes agraviantes por parte Martínez, los tres dirigentes del cuadro azul y oro, «sabían que el abuso sexual era real», pero remarcó que nunca tomaron ningún tipo de medidas.

«Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender«, describió Marco en una entrevista con La Nación.

