Demichelis desmintió su pelea con Barco y sorprendió a todos con una aclaración personal

Tras el empate entre River y Banfield, Martín Demichelis brindó una conferencia de prensa donde fue autocrítico por el resultado del encuentro y además, se refirió a algunos rumores sobre su relación con los jugadores y su vida privada.

En primer lugar, desmintió haber tenido una pelea con Esequiel Barco en el entretiempo del partido ante Atlético Tucumán y, en el plano personal, dejó en claro que no se separó de su esposa, la modelo Evangelina Anderson.

“Es divertido, es parte de nuestra cultura. El día que me tenga que pelear con un jugador, antes de hacerlo, me levanto y me voy a mi casa”, dijo el técnico sobre el rumor de un cruce con Barco, quien lo desobedeció con una orden dentro del campo de juego.

Y, respecto de su matrimonio, lanzó una chicana para quienes aseguraron que había dejado la casa familiar y se había mudado a Puerto Madero: “Con todo lo que digan pierden tiempo… Y sigo viviendo en Libertador”.