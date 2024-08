Demichelis rompió el silencio sobre la llegada de Meza a River: «No quiero a nadie que no quiera estar»

Luego del triunfo de River ante Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo recibió otra buena noticia: la contratación de Maxi Meza. El volante llega proveniente desde Rayados de Monterrey, justamente el club que ahora tiene a Martín Demichelis como nuevo entrenador. Y el Micho no se quedó callado sobre su salida.

El Micho rompió el silencio sobre la llegada del ex Independiente al Millonario y aseguró en TyC Sports que «cuando hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses de contrato y sentía que se había vaciado, hay que respetarla«.

Y fue tajante sobre su pensamiento al respecto: «Yo no quiero a nadie que no quiera estar. Había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí». Aunque dejó en claro que «me alegro de que se haya sumado a River».

Por otra parte, Demichelis habló sobre su ciclo en el Millonario y reflexionó que «con toda la responsabilidad habíamos encarado el post Marcelo que fue la transición más difícil en la historia de River. Hicimos muchas cosas bien y otras no, pero logramos cosas a corto plazo que muchos no imaginaban«.

Además, palpitó su nuevo desafío en México: «Eso hace que una gran institución como Monterrey se haya fijado en nosotros. Vamos muy ilusionados y contentos«.

Marcelo Gallardo habló tras el triunfo ante Talleres

Marcelo Gallardo opinó luego de la victoria en Córdoba ante Talleres por la Copa Libertadores y reflexionó sobre el andar del equipo. «No puedo pretender que el equipo funcione ya como yo quiero, sino no hay magia en esto. No soy mago, soy una persona que tiene una idea de trabajo y que trata de bajar una línea para que los jugadores la asimilen», declaró el DT.

El Muñeco agregó que «las condiciones tal vez no son las ideales para mí. Dije que me subí a un tren en marcha y tengo que ser inteligente con mi cuerpo técnico para saber qué es lo que queremos e intentar reconocer virtudes y defectos para potenciarlo».