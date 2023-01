Dibu Martínez volvió a ser titular en Aston Villa y recibió una ovación

En su regreso a la titularidad en la Premier League, Emiliano Martínez tuvo una destacada actuación en el empate 1 a 1 de Aston Villa con Wolverhampton y además recibió una ovación como reconocimiento por ser campeón del mundo.

El equipo de Dibu recibió, tempranamente, un gol cuando Daniel Podence venció la resistencia del arquero argentino a los 12 minutos del primer tiempo.

A los 33 minutos de la segunda etapa, Danny Ings anotó el 1-1 definitivo sobre el Aston Villa que perdió la oportunidad de quedar a cuatro puntos de los puestos de clasificación a competiciones europeas. Además de la presencia indiscutida de Martínez, Emiliano Buendia fue titular en el local.

Previo al partido, Dibu fue homenajeado y reconocido por su club y por el público mientras mostraba su medalla de campeón, junto al trofeo al mejor arquero del Mundial, a todo el estadio.

Thank you so much to all the fans, the staff and my teammates for the incredible reception at Villa Park. It really means a lot. We couldn’t get the win but we keep going! 💪🏼 pic.twitter.com/MysbvFE08T