Diego Galván se prueba el buzo de técnico en Sol de Mayo

Desde que llegó a Viedma en febrero de 2016, Diego Galván fue uno de los nombres fuertes con los que Sol de Mayo apostó para dar el salto en el ascenso del fútbol argentino.

Pieza clave en el ascenso al Federal A en 2017, el delantero fue el capitán del equipo en todas las campañas en la tercera división nacional.

Esta temporada, a los 41 años, decidió colgar los botines y se sumó al cuerpo técnico de Adán Valdebenito como ayudante de campo.

En una entrevista en 2018, Galván señaló: “Mientras tenga ganas de seguir jugando y el físico esté bien, seguiré jugando. Después, si todo va bien, me gustaría empezar a dirigir”.

En su primera fecha en el cuerpo técnico, Sol de Mayo perdió 1 a 0 con Villa Mitre, fue perjudicado por el árbitro y tanto Valdebenito cómo Galván fueron expulsados.

De cara al encuentro siguiente, jugado el último lunes contra Santamarina como local, el club pagó la multa correspondiente para que el exjugador de River y Estudiantes se haga cargo como DT y el Albiceleste ganó 3 a 0 en su primer triunfo en el campeonato.

Por el momento, el excapitán seguirá como ayudante de Valdebenito pero la idea a mediano plazo es que encabece el cuerpo técnico como DT.

“Lo viví tranquilo, es un cambio rotundo pero me gusta el desafío, estamos trabajando para que los jugadores se sientan de la mejor manera”, expresó Galván luego de la victoria ante Santamarina en diálogo con Río Negro.

(Foto: Pablo Leguizamon)

Sobre el partido que cortó la mala racha de Sol, analizó: “Es una alegría inmensa por los jugadores. La fecha anterior dimos una muestra en Villa Mitre de que mejoramos mucho, tuvimos buen fútbol y actitud, con algunas cosas no se puede hacer nada. Hoy el equipo mostró eso mismo, tuvimos la suerte de hacer los goles”.

“Los jugadores están con muchas ganas, siempre laburaron al 100% aunque los resultados no se daban. Esta semana se palpaba otro aire, estamos contentos pero hay que seguir trabajando, esto es largo”, agregó.

Como puntos a destacar, Galván señaló: “Lo que más me gustó fue la actitud y la personalidad para jugar. El equipo demostró eso, por momentos jugamos bien y cuando no pudimos corrimos y metimos, es lo que hay que hacer en el Federal A”.

Después de un mal arranque en el torneo, el Albiceleste se sacó la espina con una victoria necesaria. Sigue en el fondo de la tabla junto a Círculo Deportivo con 4 puntos cada uno pero tiene la chance de alcanzar a Cipolletti (7) al que enfrenta este domingo en La Visera de Cemento. El último de cada grupo desciende directamente al Regional Amateur.

Con Galván en un rol diferente pero no menos importante, Sol de Mayo intentará que el triunfo contra Santamarina sea la norma y no la excepción. Desde que ascendió al Federal A casi siempre fue protagonista y este año dará batalla para no perder la costumbre.

El domingo contra Cipolletti en La Visera

Cipolletti recibirá a Sol de Mayo el domingo desde las 16 horas en La Visera de Cemento por la octava fecha del Federal A, que es la anteúltima de la primera de las cuatro vueltas de la fase de grupos.

El árbitro del encuentro será el cordobés Álvaro Carranza. El Albinegro viene de empatar con Germinal en Rawson y hace tres partidos que no suma de a tres.

Sol de Mayo, que viene de ganar por primera vez en el torneo contra Santamarina en Viedma, está último junto a Círculo Deportivo con 4 puntos pero puede alcanzar a Cipo (6° con 7) con un triunfo.

La última vez que jugaron en La Visera fue empate 1 a 1, el 5 de junio de 2022. El Albinegro no derrota a Sol desde 2019.