Diego Milito rompió el silencio y destrozó a River por el pase de Salas: «No honraron su palabra»

Esta semana, River y Racing protagonizaron la polémica del mercado de pases por la negociación de Maximiliano Salas. El delantero ejecutó la cláusula y será nuevo jugador del Millonario, pero ahora Diego Milito rompió el silencio y arremetió contra el conjunto de Núñez.

En la previa del duelo por Copa Argentina que disputará la Academia ante San Martín de San Juan, el presidente del conjunto de Avellaneda habló por primera vez de la negociación y no se guardó nada.

“La palabra es decepción, sobre todo con River como institución, con su presidente y su secretario general, Jorge Brito como presidente no honró su palabra«, comenzó el exjugador del Inter. En ese sentido, detalló «hablé con ellos y me dijeron que no iban a ejecutar la cláusula por el pacto que existe en nuestro fútbol”.

El presidente de Racing apuntó contra River por el pase de Maxi Salas

El presidente de Racing se refirió a cómo tomaron la negociación en la institución y dejó en claro que «esto es borrón y cuenta nueva, miramos para adelante. No lo queríamos negociar y ejecutó la cláusula«.

Además, opinó sobre la postura que la Academia tomaría en esta situación: «Nosotros nunca haríamos algo así. Entiendo que la práctica habitual de Gallardo es llamar a los jugadores, yo no lo haría. Con Maxi teníamos todo arreglado, él estaba muy contento y llegó el llamado«.

“¿El pacto de no ejecutar cláusulas? Hay códigos entre los dirigentes, evidentemente para algunos clubes no es así. Espero que esto no sea un mal antecedente y que todos los clubes no decidan de acá a futuro hacer esto. Racing no lo haría, respeta el pacto”, sentenció.