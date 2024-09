Dybala volvió a la Selección, usó la 10 de Messi y metió un gol: «No sabía si aceptarla»

Después de la decepción de no haber sido convocado a la última Copa América, Paulo Dybala volvió a la Selección Argentina, usó la N°10 de Lionel Messi y aprovechó bien sus minutos en cancha con un gol que cerró el 3-0 contra Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El cordobés entró por Alexis Mac Allister a los 33′ del segundo tiempo. Volcado sobre la derecha, le dio un buen pase a Julián Álvarez en su primera intervención pero el del Atlético Madrid no llegó a conectar con Alejandro Garnacho, otro de los ingresados.

En su único tiro al arco, el zurdo de la Roma puso el 3-0 ya en tiempo de descuento. La Joya probó y, tras un desvío en un defensor, se metió en el primer palo de Gabriel Arias.

¡ASÍ FUE EL TERCERO DE ARGENTINA!



A los 91', Dybala puso el 3-0 ante #Chile. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/GFp0bPfmkx — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2024

Dybala: «Sé que no es mi remera, todos sabemos que es de Leo»

Sin Lionel Messi, Dybala usó la N° 10. «Volver a estar con mis compañeros y con esta gente es espectacular. Nos apoyaron un montón. Fue especial…sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo pero traté de representarla de la mejor forma y entrar para dar lo mejor. Y creo que lo pude hacer», señaló ante las cámaras de TyC Sports.

🗣️ "SÉ QUE NO ES MI REMERA, PERO TRATÉ DE REPRESENTARLA DE LA MEJOR FORMA"



✍️ Paulo Dybala, sobre llevar la 🔟 de Messi.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/BqIH4a2UVM — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2024

«Fue una decisión creo que del cuerpo técnico, algunos de los chicos decían que tenía que ser yo. La verdad no sabía si aceptarla o no porque es particular. Es una responsabilidad muy linda«, agregó el cordobés.

Sobre su regreso a la Selección, reconoció: «Pensé que no iba a estar, pensé que no iba a volver. Me tocó volver y jugar. Uno cuando se pone la camiseta tiene que dar lo mejor”.