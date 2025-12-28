Edinson Cavani recordó su gol errado ante Alianza Lima: «Lo analicé mil veces»

El gol errado de Edinson Cavani contra Alianza Lima en la Bombonera es una de las jugadas más recordadas del año, por lo insólito del fallo y el momento en el que ocurrió.

En la última jugada del partido, el uruguayo pifió la definición y Boca no pudo vencer a Alianza Lima en los 180 minutos. Después perdió por penales y quedó afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En una entrevista en DSports verano, Cavani recordó esa jugada y dio su versión. «El gol que no pude hacer para entrar a la Copa, ese gol me acuerdo, lo analicé mil veces«, expresó.

"EL GOL ERRADO CON ALIANZA LIMA LO ANALICÉ MIL VECES" 🔵🟡



🗣️ Edinson Cavani se lamentó por no haber convertido ante el conjunto peruano para que Boca pueda continuar en la CONMEBOL #Libertadores 2025.#DSPORTSVerano con @OKGoyco90 y @solcitorivas10 pic.twitter.com/JJAPRdEmuA — DSPORTS (@DSports) December 28, 2025

«Me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, el caer, levantarte y girar para buscar posición y patear, te mareás. Y le tiré la patada por instinto, por inercia de que estoy al lado del arco», describió.

«Ya está. Lo dejás atrás, porque pasa, el fútbol sigue y el domingo que viene tenés que estar y buscar el próximo torneo», agregó.

Última jugada del partido, si Edinson marcaba este gol, Boca seguía en la Copa Libertadores.

…

Y CAVANI SE TRAGÓ EL GOL MÁS FÁCIL DE SU CARRERA 😳



¿Qué pasó después? Hubo definición en penales y Alianza Lima eliminó al club argentino en la Bombonera 😱



pic.twitter.com/7lDuIaFZ67 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 26, 2025

«Muchas veces se opina desmedidamente, sin pensar que somos seres humanos. Trato de que las redes no me mareen, o me hagan pensar; si hay comentarios positivos sos un fenómeno, a veces salen bien y no estás haciendo un gran trabajo en lo personal. Las redes son para estar cerca de la gente», concluyó su reflexión.

El retiro de Cavani, una inocentada

En redes sociales se viralizó una supuesta carta de despedida de Edinson Cavani en la que anunciaba su retiro del fútbol pero solo se trató de una broma por el día de los inocentes.

El delantero de 38 años tiene contrato en Boca hasta diciembre del 2026 y, por el momento, seguirá en el club. Más allá de eso, el Xeneize intentará incorporar algún delantero.