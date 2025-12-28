El sugerente mensaje de Villa a Juanfer Quintero: «Te veo pronto mi hermano»

En un intercambio de mensajes que alimentó las suspicacias, Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero no pasaron inadvertidos en las redes sociales.

Los dos jugadores colombianos mantienen una estrecha amistad desde hace tiempo. En este caso, el ex Boca compartió una foto con el jugador de River con la frase: «Te veo pronto mi hermano».

«Hermano siempre», le contestó Juanfer y Villa replicó: «Te veo en breve». En pleno mercado de pases, este intercambio volvió a poner al delantero en el radar de River.

Desde el Millonario siempre negaron un posible contacto pero distintas versiones lo ubicaron como una posibilidad real. El atacante no seguirá en Independiente Rivadavia y es seguido desde el exterior.

La amistad entre Quintero y Villa viene desde hace un largo tiempo y comparten representante. Cuando estaba en Boca, vivieron un tiempo juntos tras la denuncia de su ex pareja, Daniela Cortés, que derivó en la condena por violencia de género.

Sin convocatorias próximas a la selección, parece difícil que los dos jugadores se puedan encontrar en otro ámbito alejado del fútbol. River ya comenzó su pretemporada y la próxima semana viajará a San Martín de los Andes.