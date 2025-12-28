Atlético Nacional desmintió el pase de Marino Hinestroza a Boca

Atlético Nacional de Medellín publicó un comunicado oficial para desmentir las versiones que daban por cerrada la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors, una operación que en los últimos días había sido confirmada por la mayoría de los medios, pero que todavía no fue anunciada de manera formal.

El club colombiano aclaró que no mantiene deudas pendientes con el futbolista, luego de que trascendiera que el pase se encontraba trabado porque Nacional pretendía que el jugador se marchara sin cobrar compromisos económicos atrasados. En el texto, la institución aseguró que cumple “con absoluto rigor” todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, tanto con sus empleados como con sus jugadores.

COMUNICADO OFICIAL – Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/Zi6ccmIBG0 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 28, 2025

Además, el conjunto cafetero remarcó que, por política institucional, no realiza comentarios públicos sobre negociaciones en curso. En ese sentido, remarcó que los acuerdos vinculados a transferencias de futbolistas solo se comunican cuando están completamente cerrados y formalizados, lo que deja en claro que, hasta el momento, el pase de Hinestroza a Boca no está oficialmente confirmado.

Por ahora, Hinestroza sigue perteneciendo al conjunto colombiano y el pase deberá esperar. Como dejó en claro el propio club, hasta que no haya anuncio oficial, la transferencia no está cerrada. Juan Román Riquelme deberá mejorar la oferta si quiere adquirir la ficha del extremo de 23 años.