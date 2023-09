El balance de Cipolletti después del 0 a 0 con Villa Mitre: «El punto sirve»

Dezi se volvió una fija en el once de Cipo. (Foto: Matías Subat)

Empatar de local en el Federal A no suele ser un buen resultado y generalmente deja gusto a poco aunque también hay excepciones. Para Cipolletti, el 0 a 0 con Villa Mitre de ayer tiene aspectos positivos.

Ante uno de los grandes candidatos al ascenso a la Primera Nacional, el Albinegro rescató su primer punto ya que había perdido los tres cruces previos con el Tricolor en este campeonato.

Venía de dos triunfos seguidos como visitante y de ganar 6 de los últimos 7 como local. Esa buena racha de resultados le dio una buena ventaja de puntos con sus perseguidores.

Con el empate de ayer, le sacó 4 a Sansinena que está cuarto y 7 a Santamarina y a Sol de Mayo, igualados en el quinto puesto.

El próximo sábado, visitará a los tandilenses en un partido clave. Si empata o gana quedará muy bien posicionado de cara a la clasificación. En la siguiente tendrá libre y después le quedarán solo tres partidos: Germinal en La Visera, Sol de Mayo en Viedma y Olimpo como local.

Dezi: «El punto sirve, es importante seguir sumando»

Luis Dezi, una de las piezas claves en el equipo de Darío Bonjour, analizó el empate 0 a 0 con Villa Mitre de ayer en La Visera. «Fuimos superiores, tuvimos las más claras, merecimos más que el punto pero igual es importante para seguir sumando», expresó.

«El punto sirve, ellos están segundos y son uno de los rivales más duros junto a Olimpo. Tienen una base desde hace tiempo, se conocen y saben a lo que juegan», agregó.

Sobre el próximo cruce con Santamarina en Tandil, comentó: «Va a ser durísimo, ellos se hacen fuertes de local. La última vez también incidió el tema arbitral, pero tenemos que abstraernos de eso, estamos bien».

Cuando llegó a Cipolletti a principios de este año, Dezi era considerado delantero. Con la llegada de Bonjour, se reconvirtió en volante y se ganó la titularidad.

«Yo llegué acá como delantero y me considero delantero pero si el técnico ve que yo le puedo aportar por ahí afuera, con intensidad y ayudando en la marca, bienvenido sea, seguiré aportando donde me toque», aseguró.

Elvis Hernández: «El empate fue justo»

A diferencia de Dezi, Elvis Hernández consideró que el empate con Villa Mitre fue un resultado «justo». Cipo se salvó en la última jugada del partido con un manotazo de Crespo en un centro cerrado que se metía y que rozó en el segundo palo.

«Por cómo terminó el partido y la última jugada creo que el empate fue justo. Nosotros tuvimos dos claras y ellos tuvieron esa última que, gracias a Dios, no entró. Fue un partido duro, ellos son duros, ya se conocen hace mucho tiempo, vienen jugando de la misma manera hace mucho tiempo. Tratamos de cortarle su juego y se vio eso, jugaron mal por nosotros. Esperábamos ganar por toda la gente que vino pero seguimos arriba y vamos a seguir así», aseguró.

«Queremos sumar para llegar lo más arriba posible y terminar entre los mejores terceros. Esperamos traernos algo de Tandil, ojalá los tres puntos porque después tenemos fecha libre», añadió el defensor.

Ante algunos de los mejores delanteros de la categoría como son los de Villa Mitre, Hernández junto a Manolo Berra, en la zaga central, lograron neutralizarlos y mantener la valla invicta.

«El técnico nos da la confianza de jugar mano a mano y uno se siente confiado, con Manolo creo que lo entendemos muy bien. Siempre lo digo, hace mucho tiempo que juego con él y me entiendo de memoria. No tenemos muchos sobresaltos, así que con eso me siento muy tranquilo», destacó.